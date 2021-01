A Dijon, le "Centre Dauphine" va enfin faire peau neuve

On sait enfin à quoi va ressembler la nouvelle galerie qui va remplacer le "Centre Dauphine". La Caisse d'Epargne associée à un investisseur veulent construire 10 mille mètres carrés de commerces et de bureaux. Les travaux doivent débuter a la fin de cette année et s'achever à la mi-2023.

Une page va se tourner dans le centre ville de Dijon. La Caisse d'Epargne associée à un investisseur veulent construire 4 mille 500 mètres carrés de commerces et autant de bureaux sur la basse de l'ancienne galerie commerciale du "Centre Dauphine". Tout cela va remplacer cet immeuble construit il y a 48 ans en plein cœur de ville. Il a mal vieilli et se trouve totalement décrépit.

A l’intérieur, toutes les boutiques ont baissé le rideau , il ne reste plus de 3 commerces encore place. Un salon de coiffure, un snack et "La 17° Avenue" un magasin de montres et de bijoux tenu par Patrice Jacquinot. Cela fait 25 ans qu'il est dans le Centre Dauphine, et il a un petit pincement au cœur : "Moi j'aurais aimé rester. Cela fait 25 ans que je suis ici et j'ai toujours des clients et du passage. Ça marche bien. Les nouveaux commerces seront beaucoup plus spacieux que ma boutique de 20 mètres carrés, ce n'est pas pour moi, je ne me fais pas d'illusions. D'ailleurs tous mes clients me demandent "alors quand est ce que c'est fini ? quand est ce que tout cela ferme ? " c'est un peu agaçant."

Patrice Jacquinot, un des derniers commerçants va regretter cet endroit, il nous dit pourquoi Copier

A l’intérieur, la verrière laisse passer les gouttes de pluie © Radio France - Olivier Estran

Restaurant avec vue sur la ville

L'immeuble ne va pas être détruit, mais reconstruit et agrandi. Les travaux doivent débuter à la fin de l'année, et ils seront confiés au promoteur immobilier Demathieu-Bard. On promet un ensemble moderne et économe en énergie. Le tout sera dans des coloris dorés et avec une façade qui reprendra une structure similaire aux colombages du centre-ville. Il y'aura un toit en terrasse avec un restaurant et vue sur la ville. Les futurs commerces ne sont pas encore choisis, ce sera "un mix d'enseignes locales et nationales" assurent les organisateurs du projet. Si tout va bien le nouvel ensemble ouvrira ses portes à la mi-2023.