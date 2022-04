Dijon: après un incendie le magasin Promod va rouvrir ses portes

C'est l'effervescence au magasin Promod de Dijon. Fermé depuis le 4 décembre 2021 à la suite d'un incendie, la réouverture est prévue pour le mercredi 6 avril 2022. De gros travaux ont été réalisés pendant les quatre mois de fermeture. Les pierres ont été mises à nue, des murs ont été supprimés et la décoration a été refaite. "On va retrouver nos clientes habituelles mais forcément on va attirer l'œil, et attirer de nouvelles clientes", explique Elodie Lemagnen, la gérante du magasin.

De nouvelles recrues

Si la décoration intérieure a changé, l'équipe elle reste la même, elle va même être agrandie. Deux postes de vendeurs seront disponibles après la réouverture.