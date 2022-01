Dijon : les cycles Lapierre vont-ils devenir américains?

Les cycles Lapierre, propriété du groupe néerlandais Accel depuis 1996 font actuellement l'objet d'une OPA lancée par un groupe américain. Une opération dont on ne connaitra le résultat que dans quelques mois, en attendant dans l'usine Lapierre à Dijon on continue d'assembler des vélos.

"Pour le moment, difficile de dire avec précision quelles seront les conséquences de cette Offre Publique d'Achat lancée par le fonds américain KKR sur l'usine de Dijon", confie le directeur général Thierry Cornec, car rien n'est encore fait, mais ce serait un nouvel accélérateur pour le groupe qui emploie 125 salariés dans la capitale bourguignonne, une usine dijonnaise où 15 à 20% des vélos de la marque sont assemblés, surtout le haut de gamme.

La boutique Lapierre, Experience center à la Toison d'Or à Dijon

Une très belle année 2020, une année 2021 un peu plus compliquée pour les cycles Lapierre

La demande a explosé avec la vente des vélos électriques : plus 20 à 30% en 2020 par rapport à la période avant Covid. Mais pour les cycles Lapierre, 2021 a été bien plus compliquée avec la pénurie de pièces comme les fourches, chaînes ou autres freins. Résultat, il est devenu compliqué de répondre à une demande qui, elle, ne baisse pas. Mais pour la marque dijonnaise, la dynamique est enclenchée et le groupe continue d'ailleurs de recruter. Les cycles Lapierre proposaient une douzaine d'emplois l'an passé et ce n'est pas fini indique son directeur général, Thierry Cornec. Chaque année, la marque Lapierre propose 100.000 vélos sur le marché mondial.

Le site dijonnais de Lapierre

Thierry Cornec, le directeur général des Cycles Lapierre invité de la matinale France Bleu/ France 3 Bourgogne matin ce mercredi 26 janvier entre 7h30 et 7h45.