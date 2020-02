A Dijon, les étudiants s'organisent pour aider les plus précaires

Les associations étudiantes Epi'Campus et AIC Dijon, ont organisé une deuxième collecte de produits secs et de produits d'hygiène, mardi 18 février, pour aider les plus précaires. Sur le campus de l'Université de Bourgogne, 150 étudiants peuvent bénéficier d'une aide alimentaire.