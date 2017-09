A Dijon, les retraités mobilisés contre la hausse annoncée de la CSG

Comme dans d'autres villes française, à Dijon, entre 150 et 350 personnes se sont rassemblées contre la hausse annoncée de la CSG, ce jeudi 28 septembre. A l'appel de plusieurs syndicats, ils sont venus réclamer la revalorisation de leur pouvoir d'achat. Une délégation a été reçue en préfecture.

Les retraités dans la rue ce jeudi 28 septembre 2017. Une mobilisation nationale à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Les revendications portent sur le pouvoir d'achat, les retraités protestent contre la hausse annoncée de la CSG.

150 à 350 personnes rassemblées ce jeudi 28 septembre devant la préfecture à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

"On a fini nos carrières avec des salaries gelés, nos retraites n'augmentent pas et maintenant on nous en retire encore, ce n'est pas normal- Hélène, retraitée

Hélène est non-syndiquée, elle est venue comme simple citoyenne pour participer à cette mobilisation. Elle porte une pancarte, où l'on peut lire " Macron, les retraités ne sont pas des prostitués". C'est peu dire qu'elle est mécontente de cette prochaine augmentation de la CSG. "Cette retraite on ne l'a pas volé ! Toute une vie de labeur, 40 ans pour moi et mon mari a travaillé 44 ans pour avoir quoi de plus ? Rien! Pourtant on a contribué à l'économie du pays, on a produit de la richesse et maintenant qu'on est retraité le peu d'argent qu'on a, on le garde pour nos enfants qui sont en situation précaire."

Les retraités estiment qu'ils sont eux aussi dans le collimateur du président macron © Radio France - Stéphanie Perenon

"On oppose les générations" - Marie-Thérèse Accard, membre de la CFTC

Marie-Thérèse Accard, est membre de la CFTC. Elle est à la retraite depuis cinq ans et s'estime chanceuse par rapport à d'autres mais dénonce cette mesure : "on pense qu'il y a d'autres endroits où on pourrait ponctionner, d'autant qu'utiliser les retraités comme variable d’ajustement ça ne va pas!"

Pour Christian Dyon, délégué de l'association des retraités de la CFE-CGC en Côte-d'Or "à une un époque on se battait pour maintenir notre niveau de vie mais maintenant on se bat pour qu'il ne diminue pas de trop ! Et on est quand même un peu étonné par ailleurs de voir la forte diminution de l'ISF, l'impôt sur la fortune, ces gens qui payaient pour des yatchs et qui ne paieront plus rien !"

Christian Dyon, le délégué d'UNIR, l'association des retraités de la CFE-CGC de Côte d'or © Radio France - Stéphanie Perenon

