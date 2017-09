A Dijon, les routiers appelés à entrer dans la danse contre les ordonnances

A Dijon comme ailleurs en France combien seront-ils ce lundi à manifester contre les ordonnances signées en fin de semaine dernière par Emmanuel Macron? Un appel à la grève a été lancé par les sections transports routiers de la CGT et de FO.

Ils sont 400.000 en France, 13.500 en Bourgogne... A Dijon, comme ailleurs, combien seront les chauffeurs-routiers à répondre ce lundi à l'appel de la CGT et de FO? Au menu: opérations escargots sur la rocade ou encore des blocages de dépôts pétroliers pour protester contre la réforme du Code du travail et les désormais fameuses ordonnances signées vendredi 22 septembre 2017 par Emmanuel Macron. Publiées ce lundi au Journal officiel, elles seront immédiatement applicables. Quelles sont les inquiétudes des routiers?

Jean-Claude Vezole trésorier du syndicat départemental de la "CGT Routiers" de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Il y aura des morts

Selon Jean-Claude Vezole, trésorier du syndicat départemental de la CGT Routiers de Côte-d'Or, avec ces ordonnances, les patrons vont avoir tout le loisir de faire rouler toujours plus leurs chauffeurs. "Les heures vont exploser forcément, les coupures ne seront plus respectées, les conducteurs vont perdre leurs heures de nuits qui vont disparaître, le 13e mois lui aussi va disparaître, c'est une catastrophe, les gens vont perdre jusqu'à 25% de pouvoir d'achat sur leurs bulletins de salaires". Sans parler du danger que vont faire courir désormais les chauffeurs routiers aux autres usagers de la route selon Jean-Claude Vezole: "nos autorités ne pensent qu'aux bénéfices de l'entreprise mais le jour où il y aura des accidents comme on en voyait dans les années 70-80 là on prendra conscience, mais ce sera trop tard, il y aura des morts".

Jean-Claude Vezole de la CGT de Côte-d'Or Copier

A priori aucun camion de la société GRG à Fixin ne sera dans la manif lundi 27 septembre 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Autre inquiétude des routiers, même si elle n'est pas forcément liée aux ordonnances: la retraite. Un gros sujet de grogne en ce moment dans la profession. Le gouvernement envisage en effet de supprimer le Congés de Fin d'Activité (CFA). Un système qui permettait aux chauffeurs de partir en retraite dès 57 ans. Il faudra désormais rouler jusqu'à 62 ans. Pourtant comme beaucoup de ses collègues Grégory Augier, 34 ans, chauffeur routier chez GRG, une entreprise de transports de Fixin, au Sud de Dijon, ne fera pas grève ce lundi. Pourtant lui aussi est désabusé.

"On finira pas travailler tout le temps, c'est horrible"

"Je pense que c'est un métier qui est assez difficile, quand vous prenez des mecs qui découchent toute la semaine, qui ne voient pas leurs familles c'est un dû je pense. Avant on pouvait partir à 55 ans, ils sont passés à 57 ans, maintenant ils vont supprimer le CFA, je trouve ça idiot". La retraite de toute façon Grégory Augier ne compte pas dessus "au point où vont les choses (...) je pense qu'on finira par travailler tout le temps, c'est horrible". Quant à se révolter ou au moins manifester ce ras le bol: "même pas non, c'est David contre Goliath, mais ça ne marche que dans les contes de fée".

Grégory Augier Copier

Grégory, chauffeur-routier chez GRG à Fixin © Radio France - Thomas Nougaillon

Le secteur du transport routier veut embaucher 600 chauffeurs en Bourgogne-Franche-Comté

Des conditions sociales qui se dégradent et qui pénalisent les entreprises du secteur dans leur besoin de main d'oeuvre. Georges Grenier est président de la Fédération nationale des transports routiers en Bourgogne. Ce syndicat patronal, l'un des plus importants de France, n'appelle pas à la grève ce lundi. Pourtant il reconnaît de grosses difficultés qui mettent à mal le secteur des transports. Pour compenser les départs en retraites, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les sociétés doivent embaucher 600 salariés d'ici le mois de juin. Mais les candidats ne se bousculent pas au portillon.

Georges Grenier, président de la FNTR en Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Et ce alors que les salaires sont très attractifs: avec 2.500 à 3.000 euros mensuels, les chauffeurs-routiers sont plutôt bien payés. Même s'ils ne sont quasiment jamais chez eux et qu'un routier peut cumuler jusqu'à 220 heures par mois soit 55 heures par semaine! Des inconvénients qui étaient jusqu'ici compensés notamment par ce Congés de Fin d'Activité. Ce genre de dispositifs amenés à disparaître.