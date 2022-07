A Dijon, les soldes ne séduisent plus

Les soldes d'été ont-elles toujours la cote ? Vous avez sans doute aperçu des grands panneaux " soldes " posées devant les boutiques, ou collées sur les vitrines. Et oui, depuis le 22 juin, c'est l'heure des grandes démarques dans la plupart des enseignes, pour qui la période permet d'écouler les stocks en profitant du beau temps et des touristes. Avec l'inflation galopante, on pourrait penser que c'est aussi le moment de faire des bonnes affaires à moindre coût. Mais cette année à Dijon, ce n'est visiblement pas le cas.

" Les soldes ont moins d'impact qu'auparavant "

" J'ai l'impression que les client ne répondent pas présent cette année " souffle Laura. Vendeuse au magasin Jules, rue de la Liberté, la jeune femme ne se fait pas d'illusions. " C'est peut-être la chaleur qui joue. De toute façon, on a tellement de promos dans l'année que les soldes ont beaucoup moins d'impact qu'auparavant ". 20 mètres plus loin, Jade, 20 ans, sort du magasin H&M avec une amie....les mains vides. " Je sais que c'est les soldes, mais je n'ai rien acheté. Déjà tout est un petit peu plus cher, et puis c'est toujours les mêmes choses tous les ans. Maintenant avec Internet, on trouve des vêtements aux prix cassés quand on veut, et plus rapidement " explique-t-elle. Son amie Marie renchérit : " J'ai presque tendance à choisir ce qui n'est pas soldé, j'aurais pu faire les mêmes achats le mois dernier".

Internet et les ventes privées fossoyeurs des soldes d'été

Internet fossoyeur des soldes d'été dans les magasins ? Chez les plus jeunes en tout cas, cela semble être le cas. Chez les plus âgés, les nombreuses périodes de promotions, qui s'étalent tout au long de l'année, semblent diminuer l'attrait des grandes démarques d'été. " J'ai toujours fais les soldes, et c'est quelque chose qui me motive " confie Florence, accompagnée de sa fille Valentine. " Mais cette année, je préfère partir en vacances. J'aime mieux les soldes d'hiver ou les ventes privées, où on trouve plus de produits. L'été, c'est moins intéressant maintenant. "

" Le modèle des soldes est obsolète "

Olivier, directeur de la librairie Gibert-Joseph, rue des Forges, confirme. " Aujourd'hui le client a changé sa façon d'acheter et n'attends plus la période de soldes comme il y a 30 ou 40 ans. Il ne faut pas se leurrer plus aucun client ne vient que pour les démarques d'été." Et si sa boutique continue à faire des promotions estivales car " il reste pas mal de produits à écouler ", Olivier est clair : " le modèle des soldes d'été est obsolète, il faut le changer ".

Certaines enseignes veulent changer de modèle

Changer de modèle, c'est ce qu'essaye de faire Joséphine et son compagnon, dans leur enseigne Jeanine Shop, rue Jeannin. Le magasin se veut innovant, mi-café/épicerie, mi-boutique de décorations, accessoires, prêt-à-porter, papeterie, etc. Sur leur devanture, pas de pancartes flashies annonçant des grosses réductions. " Chez nous les soldes c'est maximum -30 %, et seulement sur une partie des produits, explique Joséphine. On préfère proposer des prix justes tout au long de l'année, et ne pas pratiquer des marges énormes quand arrive l'été. " Le but ? Reconstruire une relation de confiance avec le client : " Avec des périodes de promotions toutes les 4 semaines, les acheteurs ne connaissent plus la juste valeur des produits. On essaye de recréer un lien avec eux ".

Et si à Dijon, les soldes d'été ne séduisent plus, c'est aussi le cas à l'échelle nationale. Une baisse de 19 % des ventes en magasin sur les 11 premiers jours de solde, par rapport à la même période en 2019, avant la crise Covid-19, a été constatée par la fédération professionnelle Alliance du commerce. Il faudra attendre le 19 juillet, date de la fin des démarques estivales, pour tirer des réelles conclusions. D'ici là, la majorité des commerçants dijonnais espèrent l'arrivée des touristes étrangers pour dynamiser les ventes.