À Dijon, on peut maintenant garder un bout du centre commercial Dauphine chez soi

Ce n'est qu'un au revoir ! La galerie commerciale Dauphine de Dijon est déjà fermée depuis un petit moment. Des travaux de rénovation et d'agrandissement doivent y commencer en octobre prochain. Sa réouverture est prévue en 2023. Pour que le bâtiment puisse faire peau neuve, il faut d'abord le vider. C'est l'occasion pour la jeune entreprise dijonnaise Bobi Réemploi d'organiser une "dépose participative". Le principe : permettre aux particuliers et aux professionnels de choisir puis garder des objets ou des matériaux du centre.

Valeur sentimentale élevée

À l'intérieur de la galerie commerciale, ce 10 septembre, il y a une trentaine de personnes. Des professionnels du bâtiment, comme des Dijonnais nostalgiques. Ils ont décidé de recycler ou encore de conserver des reliques du centre. Avoir un souvenir durable à haute valeur sentimentale, c'est le cas pour Marie-Anaïs, 45 ans. Après avoir vécu à Paris et à Lyon, celle qui est née à Dijon y est revenue. Elle s'est découvert un amour encore plus fort pour sa ville natale.

Parmi les endroits qui la marquent en particulier, il y a ce centre Dauphine. "J'ai beaucoup arpenté ces dalles, le centre Dauphine est vraiment central à Dijon : on ne peut que y passer, même si on ne s'y arrête pas, forcément on le traverse. C'est pourquoi je voudrais récupérer un bout de dallage du sol", explique la quarantenaire. C'est un sol en pierre de Bourgogne, qu'elle juge "ferme et tendre à la fois". Son objectif : pouvoir le transformer en "pierre à parer, qui est un outil d'artisan, une pierre spéciale qui permet d'affiner le cuir et de faire des choses artisanales, à l'ancienne".

Pour Caroline, son choix s'est porté sur ce tabouret de bar, pour son domicile © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

La deuxième vie des objets du centre Dauphine

Pour d'autres visiteurs, l'heure semble plutôt au recyclage. Caroline, 32 ans, arpente les couloirs du centre. Il y a notamment cette ancienne boîte de nuit, où elle a ses souvenirs. Elle est d'abord tentée par les luminaires qui trônent encore dans l'escalier menant à cette discothèque disparue. Son choix se porte finalement sur des tabourets en cuir, dans un ancien bar situé plus loin.

"J'ai repéré deux fauteuils en excellent état. Comme le but de cette visite est de réemployer les objets que l'on peut trouver, il rentrait dans mes critères, donc je l'ai choisi", dit la jeune femme. Elle indique ne pas avoir réfléchi à leur utilisation, mais ne doute pas qu'elle trouvera un moyen de les valoriser "vu leur état". "Ils ont tout à fait leur place dans le coin cuisine d'une entreprise par exemple", juge Caroline. Elle se laisse toutefois le temps de réfléchir. Pour elle aussi, il y a des sentiments forts derrière ces objets.

"Le centre Dauphine est quand même un centre historique à Dijon. C'est quelque chose de sentimental, c'est-à-dire que ce lieu est vraiment propice à pas mal de souvenirs. Garder un petit bout de ce centre, je trouvais ça opportun", se souvient la Dijonnaise.

Pour l'heure, Caroline comme Marie-Anaïs ont fait leur choix. Elles n'ont plus qu'à espérer que plusieurs personnes n'aient pas choisi les mêmes objets ou matériaux qu'elles. Dans cette situation éventuelle, la règle est imparable : "tout se joue au tirage au sort". C'est ce que rappelle Sophie Lambert, la fondatrice de Bobi Réemploi, entreprise de Dijon à l'origine de cette initiative. Les participants avaient une journée pour repérer ce qu'ils veulent, avant de les récupérer, le 23 septembre prochain.