Connaissez vous "Too Good To Go"? Cela veut dire "trop bon pour être jeté" et c'est le nom d'une application française qui permet de lutter intelligemment contre le gaspillage alimentaire via votre smartphone!

Dijon, France

Lancée en France en juin 2016, "Too Good To Go" a débarqué à Dijon un an plus tard à l'été 2017. Via cette "appli" les clients ont la possibilité de commander et de récupérer, à petit prix, les invendus de certains restaurateurs où commerçants à la fermeture de leurs échoppes. Pour les professionnels il ne s'agit pas de faire de l'argent. C'est plutôt une démarche militante afin d'éviter que des produits frais ne finissent à la poubelle. Sur Dijon, en l'espace de quelques mois, ce sont plus de 3.000 repas qui ont ainsi été "sauvés" de la benne à ordure.

Visuel de la marque Too Good To Go - DR

Comment ça fonctionne? Camille Colbus, directrice commerciale de "Too Good To Go" nous l'explique. "Il suffit de télécharger l'application Too Good To Go sur son téléphone et ensuite vous vous connectez pour voir les commerçants qui sont géolocalisés". Ensuite, les clients ont la possibilité de commander un panier de divers invendus. "Vous payez directement sur l'application, mais c'est un tout petit prix puisque ça va de 2, à 3-4 euros alors que vous récupérez jusqu'à 15 euros de produits environ". La commande se fait directement sur l'application "et vous passez récupérer votre panier à une heure de collecte qui est indiquée sur l'appli" conclut Camille Colbus.

Le restaurant végétarien "Les Treize Lucioles" est engagé dans la démarche Too Good To Go © Radio France - Thomas Nougaillon

Diane a 27 ans, elle travaille en Recherche et Développement dans l'agro-alimentaire. Cette Dijonnaise vient d'utiliser cette application pour la toute première fois. Elle l'a découverte sur le réseau social Instagram. C'est au restaurant Végétarien "Les Treize Lucioles" place Émile-Zola à Dijon qu'elle s'est rendue. "En fait on ne sait pas ce qu'on achète à l'avance! Donc on paye son panier repas et c'est le restaurateur lui même qui nous le prépare. Cela m'a coûté 3 euros et apparemment il s'agirait d'une portion de pâtes au sésame avec des brocolis". Le but premier de cette jeune cliente c'est de "lutter contre le gaspillage". Mais Diane va plus loin: "cela nous fait aussi un petit repas pour pas cher, ça permet également de ne pas avoir à cuisiner".

3 euros la portion de 300 grammes de salade! C'est le prix imbattable que propose le restaurant "Les Treize Lucioles" pour ces salades © Radio France - Thomas Nougaillon

Mathieu Vincent, directeur adjoint de la sandwicherie "Coeur de Blé" à la Toison-d'Or utilise "Too Good To Go" depuis le début. Il vend à prix cassés des paniers surprises aux utilisateurs de l'application. Malgré un léger tassement de fréquentation de la part des utilisateurs de "Too Good To Go" il ne fera pas marche arrière. "Nous proposons des paniers d'une valeur marchande minimum de 12 euros, le client lui paie environ 4 euros. Le panier se compose de viennoiseries, de pâtisseries, de sandwiches qui ont une durée de vie d'une seule journée. Donc au lieu de les jeter nous on préfère les vendre à prix cassés".

"Coeur de Blé" à la Toison d'Or, une sandwicherie engagée © Radio France - Thomas Nougaillon

Durant tout l'été 2017, la sandwicherie "Coeur de Blé" a vendu 3-4 paniers tous les soirs et depuis la dernière rentrée les ventes sont retombées à 1 ou 2 paniers par jour. "Mais nous sommes tout de même contents car la démarche se poursuit. En fait nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, même si cela nous rapporte une centaine d'euros par mois, l'idée c'est plutôt de faire attention à notre environnement tout en faisant plaisir à certains clients qui n'ont pas forcément de gros moyens financiers" détaille le commerçant.

Mathieu Vincent directeur adjoint de la sandwicherie "Coeur de Blé" © Radio France - Thomas Nougaillon

Douze commerçants de la Métropole ont rejoint l'application ces derniers mois (ils étaient 9 au départ de l'aventure) pour réduire leurs déchets alimentaires quotidiens. Parmi eux figurent par exemple la boulangerie-pâtisserie l'Instant Gourmand, le restaurant végétarien Treize Lucioles ou encore Tartin'Art rue Musette.

Capture d'écran du site "Too Good To Go" - Google

"Too Good To Go" est déjà disponible dans 50 villes dans toute la France. Plus de 800 000 utilisateurs et 2 500 commerçants utilisent l'application. Au total, ce sont plus de 500 000 repas qui ont été sauvés en 1 an et demi d'existence. Au delà de nos frontières "Too Good To Go" oeuvre dans 6 pays et totaliserait selon ses responsables plus de 2 millions de repas "sauvés" de la poubelle. Un beau palmarès! Plus d'informations sur : www.toogoodtogo.fr et sur les réseaux sociaux