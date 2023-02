Dijon : retraités et pré-retraités très mobilisés contre la réforme

"Je suis à la retraite depuis 5 ans, mais je suis là pour ma femme et mes enfants. Pour défendre leur droits" Didier, défile sans bannière, et ce sexagénaire est loin d'être le seul de sa catégorie d'âge à participer à cette cinquième manifestation contre la réforme des retraites à Dijon. Ce texte est sensé garantir les pensions des retraités, mais Didier réfute cet argument avancé par le gouvernement "Je préférerais qu'on diminue ma pension et qu'on laisse partir tout le monde à 60 ans" assure cet ancien comptable.

Beaucoup de retraités ou pré-retraités dans cette cinquieme manifestation

"On a beau être retraité, on se sent concerné par ce qui se passe" complète Jean-Luc Sac, représentant CGT des retraité des PTT. "On est jamais réellement à l'abri de ce que peut décider le gouvernement. Nos pensions ont baissé, et pour nos enfants et petits-enfants, on se dit que tout cela va être catastrophique. Dans quelles conditions partiront-ils eux à la retraite et avec quoi ? Voila ma principale motivation."

"On parle de tout cela entre retraités, et on voit que le gouvernement a du mal a justifier son texte. On voit les débats à l'assemblée, sur la question d'une pension minimum à 1.200 euros aucun ministre ne dit la même chose, et 1.200 euros c'est pas la fortune. On pourrait plutôt revaloriser les pensions avec les bénéfices des grosses entreprises et les généreux dividendes récupérés par les actionnaires" conclut-il.

Jean-Luc Sac, délégué syndical CGT FAPT

"On ne veut pas toucher plus, on veut juste être certains de pouvoir profiter de notre temps libre"

"A la retraite, moi je veux jardiner et pas sucrer les fraises ! " "Et moi pas bouffer les radis par la racine !" proclament les pancartes d'Anne et Jean-Luc. Ce couple de travailleurs sociaux de 57 ans et 58 ans assure qu'ils ont déjà participé à toutes les manifestations depuis le début de l'année. "On s'en fout de l'argent que cette réforme doit prétendument nous garantir. Nous on veut pouvoir profiter. Partir à 62 ans semble déjà très conséquent , alors s'il faut faire 2 ans de plus encore, non merci. On effectue un travail qui peut être difficile mentalement. On ne sent pas capables de jouer les prolongations" affirment-ils.

Selon l'intersyndicale, cette cinquième mobilisation depuis le début de l'année a réuni entre 7.000 et 8.000 personnes à Dijon , 1.200 à Montbard, et 250 à Beaune.

La manifestation a fait de nouveau largement le plein

Rue de la Liberté à Dijon