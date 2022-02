Dijon : suivez une formation de "technicien de maintenance de parc éolien"

Vous êtes à la recherche d'un boulot dans le vent ? Devenez "technicien de maintenance de parc éolien". Les éoliennes on en comptait 8.000 en France en 2021, 150 environ chez nous en Côte-d'Or. Et les entreprises du secteur se bousculent pour recruter les jeunes diplômés destinés à les réparer ou effectuer les travaux de maintenance.

Ce jeudi au Lycée Eiffel des Grésilles, le GRETA de Côte-d'Or, propose en compagnie de professionnels, une journée d'information au cours de laquelle 12 candidats seront recrutés. Ils sont destinés à intégrer la promotion 2022 de cette formation. A l'issue de cette formation de 7 mois dispensée au lycée Eiffel mais aussi au cours de stages aucun problème pour trouver du boulot explique Stéphanie de Palma, conseillère en formation continue au GRETA.

"Il n'y a aucune difficulté bien au contraire, les entreprises s'arrachent nos stagiaires. On organise d'ailleurs un job dating en partenariat avec le lycée Eiffel qui dispense également une formation BTS dans l'éolien. Job dating au bénéfice des entreprises du monde éolien qui viennent recruter jusque dans nos locaux leurs futurs collaborateurs".

Stéphanie de Palma, conseillère en formation continue au GRETA et son équipe vont recruter 12 stagiaires ce jeudi à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ces trois élèves du lycée Eiffel de Dijon suivent la filière BTS. Durant certains de leurs cours ils sont mis en situation dans une véritable éolienne installée à l'entrée du lycée. © Radio France - Thomas Nougaillon

La plupart du temps ces recrutements concerne au départ des stagiaires mais "si la formation se passe bien à l'issue c'est l'emploi assuré dans ces entreprises" assure encore Stéphanie de Palma qui rappelle que l'éolien "c'est six emplois créés chaque jour". Les entreprises ont un réel besoin de recrutement. C'est le cas notamment pour la dijonnaise "Connected Wind Service" et de son directeur-général Emmanuel Schuddinck.

"Actuellement on cherche à pourvoir une dizaine de postes de techniciens de maintenance sur notre centre principal de Dijon mais aussi sur deux nouveaux centres que l'on vient d'ouvrir à Chartres et à Amiens" explique l'industriel dont la société est spécialisée dans la maintenance de parcs éoliens mais aussi de parc photovoltaïques.

Un stagiaire quitte l'une des salles de classe du lycée -dans laquelle on trouve des modules d'éoliennes à taille réelle- pour suivre un cours en immersion dans une autre partie du lycée © Radio France - Thomas Nougaillon

Les élèves apprennent une partie du métier dans une éolienne installée à l'entrée du lycée. Ici, l'un d'entre eux en compagnie d'Hassan, un formateur. © Radio France - Thomas Nougaillon

Et chez "Connected Wind Service" le salaire de base, détaille le dirigeant, est de 2.000 euros brut par mois "mais avec les primes et les heures supplémentaires les techniciens de maintenance de parc éolien peuvent espérer percevoir jusqu'à 2.300 euros net en début de carrière". Si vous souhaitez participer à la réunion d'information -et pourquoi pas intégrer la promotion 2022 du GRETA- rendez-vous à 9 heures ce jeudi matin au lycée Eiffel de Dijon.

Précisons qu'aux côtés de ces 12 personnes formées par le GRETA, le lycée Eiffel propose huit places au sein de son BTS "maintenance des systèmes" option éolien. Une formation accessible via la plateforme Parcoursup. Tous ces futurs professionnels, qu'ils passent par le lycée ou par le GRETA, seront amenés durant leur cursus à travailler sur le même plateau technique. A leur disposition notamment un vrai mât d'éolienne (sans pales) installé à l'entrée du lycée et qui culmine à sept mètres de haut.