A Dijon, un salon pour dépoussiérer l'image des métiers de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et restauration

Agroalimentaire, hôtellerie, restauration : ces trois grands secteurs de l'économie côte-d'orienne ont du mal à recruter en ce moment. Au salon La voie des Talents organisé jusqu'à ce soir au Consortium à Dijon, les patrons tentent de séduire des demandeurs d'emploi toujours plus exigeants.

Il faut dépoussiérer l'image de certains métiers pour donner envie aux candidats de postuler. C'est un constat fait ici en Côte-d'Or, mais "le phénomène est national" précise Isabelle Grandin, la secrétaire générale de l'Umih Côte-d'Or. C'est principalement vrai pour les métiers de l'Hôtellerie, la restauration et de l'agroalimentaire.

370 offres dans l'agroalimentaire non pourvues en Côte-d'Or

Pour tenter de trouver une solution, un forum de l'emploi baptisé, La voie des Talents, se tient depuis ce lundi 11 octobre 2021 et jusqu'à ce soir au Consortium à Dijon. 800 collégiens et lycéens mais aussi des adultes demandeurs d'emploi ou en reconversion sont attendus ces deux jours, pour découvrir ces secteurs qui recrutent avec des ateliers pratiques.

Ces jeunes femmes sont en reconversion avec le Greta de Beaune, elles sont venues par curiosité pour se renseigner sur des filières qu'elles connaissent mal. © Radio France - Stéphanie Perenon

Méconnaissance des métiers et des secteurs

Dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a 370 offres d'emploi cette année en Côte-d'Or et pourtant les candidats ne se pressent pas. Pour Justine Duc, responsable des activités de formation chez Vitagora, c'est dû à une méconnaissance du secteur. "Selon une enquête menée en 2019 sur 250 à 300 demandeurs d'emploi du bassin dijonnais, seulement 10% de ces publics savent vraiment ce qu'on trouve derrière le terme agro alimentaire."

Le salon, La voie des Talents, se tient au Consortium à Dijon ce lundi 11 et mardi 12 octobre 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Le salon se poursuit ce mardi 12 octobre 2021, sur place trente entreprises et institutions y participent et proposent une cinquantaine d'offres de stages et de visites découvertes.

Le salon est co-organisé par l'association Créativ, la CCI 21 Dijon Métropole, l'Umih de Côte-d'Or, Vitagora, les Campus des Métiers et des Qualifications "Alimentation Goût Tourisme", et le GPPR.