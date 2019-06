A Dijon un supermarché ouvert 7 jours sur 7 et non stop de 6h à minuit

Le supermarché Casino rue d'Auxonne à Dijon est désormais ouvert plus tôt le matin et plus tard la nuit, 7 jours sur 7. Mais pas de salariés de l'enseigne pour accueillir les clients, ce sont des vigiles qui sont présents. La vente d'alcool est interdite en dehors des horaires classiques du magasin.

Depuis le 12 juin, le supermarché Casino rue d'Auxonne à Dijon est ouvert 7 jours sur 7 et non stop de 6h à minuit.

Dijon, France

Le supermarché Casino rue d'Auxonne à Dijon accueille désormais ses clients de 6 heures jusqu'à minuit non stop et tous les jours de la semaine. Dans ce magasin où travaillent une vingtaine de salariés, ces nouveaux horaires sont en place depuis le 12 juin dernier. Pourquoi ici ? "Le quartier s'y prêtait, et cela répond à de nouvelles attentes de nos clients" explique Sébastien Denis le directeur de bassin hypermarché-supermarché Casino pour la région Est.

Le supermarché Casino rue d'Auxonne à Dijon ouvre désormais non stop de 6h à minuit et 7 jours sur 7. © Radio France - Stéphanie Perenon

Pas de caissières mais des vigiles la nuit

Les clients ne croiseront pas de caissières ni de caissiers, "ce sont des vigiles qui sont présents en dehors des horaires classiques" précise Sébastien Denis. Avec une restriction, sur ces créneaux horaires élargis, il n'est pas possible d'acheter de l'alcool. "Les achats se font uniquement par carte bleue et aux caisses automatiques" poursuit le directeur de Casino pour le Grand Est, qui ajoute "en cas de problème, une hot line est à disposition des clients la nuit."

Des clients partagés

Certains ne comprennent pas l'utilité de tels horaires, principalement les plus âgés, Marie-Thérèse juge même "l'expérimentation ridicule" car dit-elle, "on a tous beaucoup travaillé et on a toujours trouvé le temps de faire nos courses".

"Moi ça ne changera rien car j'ai le temps de venir quand je le veux, mais ça peut intéresser des jeunes ou des gens qui travaillent en horaires décalés", reconnait cette cliente retraitée. C'est l'avis de ce jeune étudiant de 23 ans, qui apprécie l'idée de "pouvoir aller faire quelques courses en dépannage, après un entrainement tardif".

Chimène, commerçante ans le quartier est partagée, "j'espère juste que les caissières profiteront aussi du chiffre d'affaires généré par ces nouveaux horaires."

→ Retrouvez notre invitée sur ce sujet, ce mercredi 19 juin 2019 à 8H11, Nadine Boyer la secrétaire générale du syndicat du commerce du Grand Dijon pour la CGT.