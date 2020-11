Avec le confinement, impossible d'aller pousser la porte des magasins de vêtements, mais à Dijon une boutique propose de livrer slips et culottes jusque chez vous ou de vous les envoyer. C'est le pari d'une commerçante pour garder un minimum de chiffre d'affaires.

A Dijon, une boutique vous livre petites culottes et boxers à domicile

Voila une vidéo et une idée culottées. Comme tous les commerces vestimentaires, Annabelle Piquet a du baisser le rideau de son magasin de lingerie "Un temps pour elle", place Bossuet à Dijon. Pour tenter de sauver son chiffre d'affaires, elle a donc pris son courage à deux mains, mis sa timidité de côté et tourné une vidéo diffusée sur Internet où elle propose de livrer des sous-vêtements jusqu'à votre porte.

"Je vais vous parler de petites culottes, débute la vendeuse, alors oui, je sais il y a une pandémie dans le monde, et je vous parle de petites culottes. Sauf que si chacun ne parlait que des choses qu'il maitrise, croyez moi les réseaux sociaux seraient plus sympathiques.."

Le ton est donné , et la suite est à découvrir ci-dessous:

"J'ai mis l'accent sur les articles vendus par deux sous pochette plastique. C'est ce qui se vend le plus en supermarché. Moi aussi j'en propose, et ce sont des articles fabriqués à Barcelone en Espagne, pas à l'autre bout du monde par des enfants."

"Si je peux sauver 10% de mon chiffre d'affaires, c'est bien"

"Je peux prendre ma petite Clio et vous les apporter ou les glisser dans votre boîte aux lettres. Je peux aussi les envoyer par la Poste. Le but c'est de garder un contact avec les clientes et clients. Ne pas les voir partir sur les grandes plateformes de vente par correspondance. Si je peux sauver 10 % de mon chiffre d'affaires c'est bien, il s'agit surtout de garder un minimum d'activité" confie Annabelle, obligée de mettre son unique salariée en chômage partiel.

La boutique d'Annabelle Piquet ne peut plus accueillir de clients © Radio France - Olivier Estran

"En 3 jours, cette vidéo a fait 3.000 vues, c'est pas mal à l'échelle de l'agglomération de Dijon, estime la vendeuse, du coup je me promets d'en faire une par semaine, à chaque fois sur un thème différent. Toujours dans le même esprit, sans polémiques, et pour garder un lien avec les clients."

Messieurs, n'hésitez pas à jeter un œil. La prochaine vidéo pourrait bien être consacrée aux boxers, car Annabelle Piquet habille aussi les hommes.