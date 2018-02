Dans le cadre de la concertation lancée par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté des enfants et des jeunes, le délégué interministériel Olivier Noblecourt est venu rencontrer les associations, les travailleurs sociaux et les élus côte-d'oriens à la Fontaine d'Ouche et aux Grésilles.

Dijon, France

A Dijon, 18 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Des enfants arrivent à l'école le matin le ventre vide. Des jeunes n'arrivent pas à trouver d'emploi et n'ont pas accès à un logement décent. Pour tenter de lutter contre la pauvreté des enfants et des jeunes, le gouvernement a lancé une grande concertation sur le terrain et via internet. L'objectif est de faire remonter les initiatives qui fonctionnent, pour dessiner un grand plan de lutte contre la pauvreté.

En la matière, il n'y a pas de solution miracle, constatent ceux qui travaillent tous les jours auprès de ceux qui sont en grande difficulté financière. L'alimentation, l'éducation, l'accès à l'emploi et au logement, la garde des enfants, tout est lié. La directrice du foyer de jeunes travailleurs à Dijon Anne Millot constate qu'il y a "beaucoup de dispositifs très bien, mais le parcours type est affreux quand on a entre 18 et 25 ans. On passe par exemple un an dans le dispositif garantie jeune, mais si on ne trouve pas d'emploi à la sortie, on enchaîne avec un service civique pendant quelques mois, ce qui est super, puis une formation, alors bien sûr ça permet de tenir un peu plus, mais passer d'un dispositif à l'autre, ce n'est pas ça qui permet de décrocher un CDI."

Elle non plus n'a pas de remède miracle, mais elle estime que devoir attendre 25 ans pour pouvoir toucher le RSA et donc avoir un minimum de stabilité financière et un logement ce n'est pas tenable.

Le délégué interministériel Olivier Noblecourt a pris note des remontées faites par les associations, les travailleurs sociaux et les élus. Il doit présenter le fruit de son travail à Emmanuel Macron d'ici la fin du mois de mars.