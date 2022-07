À Dinard, un lycée ouvre son internat pour y héberger des saisonniers

Le lycée hôtelier Yvon-Bourges à Dinard accueille 20 saisonniers dans son internat en juillet et août. L'établissement a ouvert ses portes pour permettre aux restaurateurs de la côte d'Émeraude d'embaucher des jeunes.

En Bretagne, 50 000 emplois saisonniers sont toujours à pourvoir. Pour tenter de diminuer ce chiffre, la région, en concertation avec la ville de Dinard et le lycée hôtelier, ouvre les portes de l'internat de l'établissement à 20 saisonniers en juillet et août. Une solution essentielle pour les jeunes et les restaurateurs de la Côte d'Émeraude.

Chaque saisonnier vit seul dans une chambre, celle-ci est habituellement réservée à quatre lycéens. À 21 ans, Jason Le Rigoleur est barman cet été au Nessay à Saint-Briac, un hôtel, bar, restaurant. "Je prends mes aises. J'utilise deux placards, j'ai aussi installé ma télé et ma console."

Le barman s'installe dans sa chambre d'internat. © Radio France - Lucie Amadieu

Ce jeune homme originaire de Rennes doit partager les sanitaires, un micro-onde et un réfrigérateur avec les 19 autres saisonniers. "Je vais m'adapter, mais en règle générale on mange entre collègues avant le service."

Malgré ces conditions, cette chambre à l'internat reste la meilleure solution. "On ne trouve pas de loyer à moins de 400 euros la semaine pour les saisonniers. S'il n'y avait pas de logement comme ça, c'est impossible de faire une saison."

À 18 ans, Aminata Thimbo, n'aurait pas pu travailler au restaurant l'Ombelle à Dinard sans cette opportunité. "L'été c'est compliqué de trouver un logement : c'est cher et les vacanciers les ont réservés depuis longtemps."

Au total, Aminata Thimbo devra payer 600 euros de loyer cet été. © Radio France - Lucie Amadieu

Le loyer de ces chambres est fixé à 300 euros, certains restaurateurs le prennent en charge.

Une solution essentielle pour les professionnels

Les restaurateurs ont bien compris l'enjeu du logement pour recruter des saisonniers selon Oscar Legendre, le président du syndicat hôtelier de la côte d'Émeraude. "Sur des territoires touristiques l'été, il y a une pression immobilière forte donc si on veut avoir des saisonniers, évidemment qu'il faut proposer des hébergements !"

Il reste toujours 150 postes à pourvoir chez les restaurateurs de la côte d'Émeraude.

Un autre lycée breton ouvre son internat pour des saisonniers

Au delà des restaurateurs, d'autres professionnels ont besoin de main d'oeuvre l'été, c'est le cas de l'abattoir de la Cooperl à Lamballe dans les Côtes-d'Armor. La région a aussi permis l'ouverture de l'internat du lycée Henri-Avril cet été.