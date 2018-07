Diors, France

Nouveau propriétaire...nouveau nom ! Après son rachat par le groupe Britannique Liberty House-GFG Alliance, AR Industries, fabricant de jantes aluminium à Diors a changé de nom comme l'indique nos confrères de la Nouvelle République. L'entreprise s'appelle désormais Liberty Wheels France.

Environ 350 salariés ont été conservés ; 28 en revanche n'ont pas été repris ou ont souhaité partir ; selon la direction, il y a eu 3 ou 4 licenciements secs.

L'entreprise de Diors est sur de nouveaux rails avec des objectifs à atteindre, très précis et un plan d'investissement pour y arriver : environ 1 million 400 000 euros dès cette année et ensuite un rythme de 2 millions d'euros par an. Un nouveau directeur, actuellement en Grande Bretagne, sera présent sur le site de Diors en fin de semaine. L'entreprise doit fermer 3 semaines au mois d’août.