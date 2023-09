À Diors, la fonderie Linamar ouvre ses portes au public samedi 16 septembre

Châteauroux est l'un des quatre sites en France du groupe canadien Linamar qui en compte soxante-six dans le monde. C'est en 2016 que le groupe a racheté l'usine Montupet située sur la zone industrielle de la Martinerie et spécialisée dans la fabrication de culasses, son produit phare. Avec la fin annoncée du moteur thermique, le site qui emploie 220 salariés a entamé sa transition et décroché cinq nouveaux contrats pour des pièces qui équiperont des véhicules électriques, notamment l'Alpine A310, la Supercinq de Renault et un pick-up de la marque Ford. Aujourd'hui, la culasse ne représente plus que 40 % de sa production.

30 millions d'euros d'investissement

Après avoir investi sur le site de Châteauroux 18 millions d'euros en 2018, le groupe Linamar va y investir 30 millions d'euros sur les trois prochaines années notamment dans des robots collaborateurs et transporteurs destinés à soulager les tâches les plus pénibles. Cette année est consacrée à la mise en place des nouveaux moyens de production. "De pièces moulées en fonderie nous allons passer à des pièces usinées. On ajoute donc de la valeur ajoutée", souligne Boualem Bachene, le directeur de l'usine.

Le chiffre d'affaires est actuellement autour de 40 millions d'euros par an mais devrait monter à 60 millions d'euros sur les années 2025, 2026 et 2027. Des recrutements sont en cours au niveau des équipes encadrantes et structurantes de l'ordre d'une douzaine de personnes cette année et à terme le site de Châteauroux a prévu de recruter soixante-dix personnes dans les ateliers avec différents profils.

C'est pour faire découvrir l'usine, son savoir-faire, ses métiers et ses conditions de travail qu'une journée portes ouvertes est organisée ce samedi 16 septembre de 9 h à 15 h. Des visites par groupe seront mises en place ainsi qu'une présentation des nouveaux contrats décrochés par Linamar. S'il sera possible de venir spontanément, il est conseillé de s'inscrire en choisissant un créneau horaire. Il est demandé aux visiteurs de porter des chaussures fermées, des manches longues et un pantalon pour des raisons de sécurité.