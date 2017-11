A Dugny, les "Ailes de la Ville" forment les jeunes aux métiers de l'avion

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées a visité ce lundi l'association "les Ailes de la Ville" à Dugny, sur le site du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. L'association forme chaque année des jeunes en chantier d'insertion pour travailler dans l'aéronautique ou l'aéroportuaire.

Ils ont reçus les honneurs d'une ministre. Ce lundi, Geneviève Darieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, a visité l'association les "Ailes de la Ville" à Dugny sur le site du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (Seine-Saint-Denis). Chaque année, une trentaine de jeunes, souvent à l'origine en difficulté scolaire, en sortent formés, soit aux métiers de l'industrie aéronautique (chaudronnerie) soit de l'aéroportuaire (essentiellement en tant qu'agents de piste).

Reportage au chantier d'insertion des "Ailes de la Ville" Copier

"Je fabrique les pièces du flotteur de l'hydravion, je les refais à l'identique" explique Romain, qui découpe un morceau de métal dans l'atelier. Comme lui, Rémi, également en formation chaudronnerie, en chantier d'insertion, espère un jour travailler dans l'aéronautique "pourquoi pas pour Dassault ou Air France".

70% d'insertion sur le marché du travail

Depuis 2008, chaque année, l'association insère 70% de ses jeunes sur le marché du travail. "On a des jeunes qui ont des difficultés pour entrer sur le marché du travail et de l'autre côté on a du travail : donc on crée ce lien" explique Rachid Brasaï le directeur de l'association. Une formule qui rencontre un succès et qui s'est élargi depuis cinq ans au métier de l'aéroportuaire comme agents de piste. Ce lundi, des employeurs étaient justement venus recruter les jeunes pour les stages obligatoires lors de la formation.