A Dunkerque, ArcelorMittal lance un démonstrateur pour tester le captage de Co2 à grande échelle

Il y a quelques semaine, avec le soutien de l’Etat -lors d'un visite du premier Ministre sur son site - ArcelorMittal annonçait 1,7 milliards d'euros d’investissement pour produire un acier avec moins de carbone.

Il s'agit de remplacer le charbon par l’hydrogène, notamment. Mais ça ne suffira pas, explique Matthieu Jehl, Directeur-général d’ArcelorMittal France : " On va éliminer énormément de Co2 dans notre fabrication d'acier, avec l'objectif d'être neutre en carbone en 2050. Mais il va toujours nous rester un tout petit peu de Co2 et c'est ce carbone résiduel qu'on va chercher à éliminer avec cette technologie."

Un captage par solvant

Une technologie de captage qui se traduit par la construction d’une tour carrée de 22 m de hauteur, avec des tuyaux et des échangeurs pour récupérer le Co2, issu des cheminées du site de production d’acier.

Une sorte de donjon où circule un solvant mis au point par les équipes de Florence Delprat-Jannaud, de l’IFP énergies nouvelles : "Dans cette tour de lavage, les fumées vont être en contact avec un solvant qui va capter le Co2. Et une fois qu'il sera riche en carbone, ce solvant va être chauffé pour libérer le CO2. Le solvant est ensuite réutilisé dans la tour de lavage."

On va produire du Co2 quasiment pur, à plus de 99%.

Mais, au-delà de la théorie, ce démonstrateur doit valider le procédé, précise Matthieu Jehl : "On besoin de ce démonstrateur pour montrer qu'on capable de passer à l'échelle industrielle. Donc, là on parle de 4.000 tonnes de Co2 par an. Mais l'échelle industrielle c'est un million de tonnes."

Dix millions de tonnes de Co2 captées

Dès l’année prochaine, la phase industrielle pourrait démarrer, et intéresser non seulement Arcelor, mais aussi ses voisins industriels pour un total de dix millions de tonnes de Co2 évitées dans l’atmosphère chaque année.

Avant l'industrialisation du captage de Co2 sur son site de Dunkerque, ArcelorMittal a lancé un démonstrateur à grande échelle. © Radio France - Matthieu Darriet

Parallèlement, ce démonstrateur doit faire la preuve d'une baisse des coûts, souligne Florence Delprat-Jannaud : "Quand le solvant va capter le Co2, il va se créer deux phases. Donc vous n'aurez à chauffer qu'une petite partie de solvant, ce qui va demander moins d'énergie et donc ce sera moins cher."

Une fois capté, le Co2, peut être réutilisé dans des carburants ou stocké, sous la Mer du nord, par exemple, à la place d’anciennes nappes de gaz ou de pétrole, au large de la Norvège.