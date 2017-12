Dunlop Amiens serait, selon les syndicats, la seule usine rentable du groupe de pneumatiques en Europe. En 2018, quatre millions de pneus pourraient sortir de l'usine picarde et en 2019, la production pourrait continuer d'augmenter et pour répondre à la demande, de nouveaux rythmes seront proposés

La direction et les syndicats étaient réunis ce mardi sur le site d'Amiens pour discuter d'un nouveau rythme de travail des équipes en 2019. Des groupes de travail ont été mis en place pour étudier les pistes possibles pour une meilleure flexibilité du calendrier.

Le 5/8 pourrait entrer en vigueur en 2019, d'ici là, direction et syndicats négocient

Dunlop Amiens est la seule usine rentable du groupe en Europe et pour 2018, une production annuelle de quatre millions de pneus est prévue et en 2019, cela pourrait passer à cinq millions. Pour répondre à la demande, le rythme de travail des ateliers doit être revu et passer du 4X8 au 5X8. Selon un syndicat, ce qui pourrait être proposé aux salariés c'est une cadence de six jours travaillés et quatre jours de repos. La réflexion démarre et les discussions vont se poursuivre tout au long des prochains jours.