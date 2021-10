A Ecouché, la municipalité a créé sa propre station service pour dépanner les automobilistes

Emmanuel habite en face de la station-service : "c'est assez pratique, surtout pour les plus âgés qui sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour faire le plein. Il faut bien à un moment que la collectivité prenne en charge ce que le privé n'arrive plus à prendre." Et c'est justement ce qui a motivé le choix de la municipalité il y a trois, le maire Alain Lolivier : "la station service à Ecouché a fermé, il n'y avait pas de repreneur pour le garage. L'idée a alors germé de monter une station municipale."

Trois ans après, c'est un succès

Le bilan, trois ans plus tard est plus que positif : 56 automobilistes s'arrêtent chaque jour, en moyenne, pour prendre de l'essence. Une station utile aussi pour les professionnels : 45 d'entre eux travaillant aux alentours se sont équipés d'un badge et bénéficient d'un paiement différé en fin de mois.

A l'origine, la municipalité a fixé une règle : avoir des prix au maximum six à huit centimes plus élevées que les grandes surfaces alentours, situées à huit kilomètres, pour rester compétitif. Une condition indispensable pour convaincre les automobilistes de ne pas forcément aller voir ailleurs. "Pour cette station service, nous avons un budget annexe - indépendant de celui de la commune - et on dégage des bénéfices tous les ans qui permettent de valider le fonctionnement de la station" précise Alain Lolivier.

Reste le fond du problème, le coût du carburant, comme le relève Ludivine, jeune apprentie de vingt ans : "maintenant je mets environ 73 ans euros pour faire le plein, avant c'était 60 euros." Un vrai coût pour la jeune femme qui a parcouru 3 000 kilomètres en un mois et demi. Parmi les pistes, Argentan Intercom réfléchit à la mise en place d'un Blablacar local, à la fois pour réduire les coûts et favoriser la mobilité.

