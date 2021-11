A Eloyes la "Mauffrey Academy" ouvrira ses portes l'année prochaine

Dans un contexte de grandes difficultés pour recruter des chauffeurs-routiers, le groupe Mauffrey ouvrira dans le courant du premier semestre 2022 un campus intégré pour former ses futurs salariés. Unité de temps et de lieu.

7000 M2 de locaux neufs sont en train de sortir de terre sur une emprise de 6 hectares situés sur la zone industrielle d'Eloyes-Saint-Nabord. A commencer par 82 logements à loyers très modiques, entre 80 et 120 euros par mois. "Tout est fait pour faciliter la vie quotidienne des personnes en formation" souligne Pierre Vibrac chef de projet.

Au delà de l'hébergement le campus proposera un service de restauration d'entreprise, une salle de sport et une crèche dédiée aux familles mono-parentales. Les paramètres écologiques et énergétiques ne sont pas oubliés. Le site intégrera ainsi une centrale photovoltaïque qui doit permettre un fonctionnement en autonomie à hauteur de 75%. A l'extérieur 7 pistes de conduite et 4 quais de manoeuvre pour les sessions pratiques.

Chaque année l'académie formera 250 chauffeurs routiers mécaniciens et logisticiens-planificateurs. "L'idée est de proposer un CDI a tous les chauffeurs en formation et qui viennent de toutes les filiales françaises du groupe" assure Michel Launois directeur de la formation. Mauffrey emploie actuellement 4 500 salariés en France et en Europe.