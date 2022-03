À Entrammes, l'entreprise BFUP Création lance des pierres tombales en kit

Régis Regereau a créé BFUP Création, une entreprise du funéraire qui lance un concept unique de pierre tombale sans pierre. Ces Monukit sont faciles à assembler et sont fabriquées en BFUP, un type de béton plus léger que le granit.

Fin mars, BFUP Création, installée à Entrammes, commercialise un concept unique de pierre tombale sans pierre tombale. Elles s'appellent les Monukits et, comme leur nom le laisse deviner, elles se montent en kit comme des jeux d'enfants explique Régis Regereau, le fondateur de BFUP Création.

"Comme des Legos"

"_Ce monukit est une innovation dans son système d'emboîtement déjà, puisqu'on a allégé tous les éléments pour qu'ils puissent être posés simplement comme un jeu d'emboîtement et sans engin de levage, sans camion-grue. Aujourd'hui, les monuments funéraires se font en granit. Et il faut souvent des matériels assez spécifiques pour les assemble_r", détaille Régis Regereau. Le Monukit est fait à partir de BFUP (bétons fibrés à ultra hautes performances), un matériau beaucoup moins lourd que le granit. "Avec ce matériau, on peut aussi faire des couleurs qui sont beaucoup plus lumineuses, moins tristes que le granit."

Assembler soi-même la pierre tombale

Le fondateur de BFUP Création a imaginé ces nouvelles pierres tombales pour réduire la pénibilité des ouvriers qui travaillent dans les cimetières. "Moi même, j'ai posé des monuments et c'était souvent assez pénible. Et si on veut pousser les choses un peu plus loin, une famille peut très bien l'assembler elle-même et faire des économies dans la pose d'une entreprise funéraire."

L'idée de Régis Regereau date déjà d'une dizaine d'années. Mais le Covid-19 a accéléré la faisabilité de son concept. "Avec le Covid-19, les importations des monuments en granit, dont la grande majorité sont fabriqués en Inde ou en Chine, sont devenues très compliquées et leurs prix se sont envolés." BFUP Création travaille avec un fournisseur en BFUP de Redon en Ille-et-Vilaine.

Les Monukit vont être commercialisés par le biais d'entreprises de pompes funèbres, dès la fin du mois de mars. "On commence par la Mayenne, puis on va s'étendre sur l'Ouest et je l'espère après sur la France."