A Epernay la CGT manifeste pour défendre les droits des vendangeurs

A l'appel de la CGT, une centaine de personnes ont manifesté ce mardi matin devant les grilles du Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (SGV) à Epernay.

Les manifestants appellent à respecter le droit des travailleurs pendant les vendanges, alors que la saison vient de se terminer en Champagne. Une saison marquée par le décès de quatre vendangeurs dans les vignes dans un contexte de forte chaleur mais aussi par la découverte de plusieurs cas d'hébergements indignes. A Nesle-le-Repons, un hébergement collectif avait été fermé le 15 septembre dernier . 52 saisonniers y étaient logés dans des conditions indécentes, étaient mal nourris et travaillaient sans aucun contrat. La CGT demande aujourd'hui au SGV de les rémunérer pour leur travail.

Une "traçabilité" du travail sur les vendanges

Le syndicat demandent aussi une amélioration des conditions de travail pour les vendangeurs. "En Champagne, on est incapable de savoir qui travaille pendant les vendanges, et ce n’est pas normal", martèle Philippe Cothenet, secrétaire général adjoint de la CGT Champagne, qui plaide pour une "traçabilité". "Sur une bouteille on sait tout : quel raisin, quelle année, quelle vigne. Mais pour les vendangeurs on ne sait rien."

La CGT en appelle aux professionnels, Union des Maisons de Champagne, Syndicat Général des Vignerons et Comité interprofessionnel des Vins de Champagne, et demande une vraie négociation sur les conditions de travail. Pour l'instant, ils n'ont aucune réponse.