A Epinal les apprentis reprennent progressivement le chemin des salles de formation

Depuis la réforme de 2018 qui a libéralisé le secteur, l'apprentissage connaissait une dynamique qualifiée d'exceptionnelle par le gouvernement. 368 000 contrats signés l'année dernière soit une hausse de 16% au niveau national. "Tout a été chamboulé et nous n'avons plus aucune visibilité" s'inquiète Manuela Barollet. La directrice du centre de formation des apprentis d'Epinal craint que la situation économique très dégradée ne dissuade les entreprises de prendre des jeunes ou des adultes en alternance . Avec comme conséquence directe une baisse des effectifs accueillis dans le centre.

En attendant d'y voir plus clair, le CFA d'Epinal s'adapte à nouvelle donne. Les formations reprennent la semaine prochaine, mais avec des effectifs réduits. Ils ne seront que 70 présents au total, contre 350 en temps normal. Des parcours fléchés ont été installés. Le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est à disposition. Pas plus de 10 apprentis par salle.

"Dans le pain et les pâtisseries on a un avantage. La virus ne survit pas à des températures supérieures à 60°" s'amuse Stéphane Georgeon. Formateur en boulangerie et meilleur ouvrier de France, il avoue cependant que dans ces formations ou l'on pétrit, il faut faire très attention à l'utilisation des ustensiles qui s'échangent et au croisement devant les fours.

Quelques adultes on fait une rentrée anticipée cette semaine. Julie Bontemps est ravie. "Les cours en visio-conférence, c'est bien un moment, mais moi j'ai besoin d'un contact avec la matière" confie la jeune femme en formation continue adulte. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre le métier.