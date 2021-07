A Evian, encore un été sans étrangers

"Les hôteliers nous l'ont fait remonter : actuellement, 90% de leur clientèle est française" constate Florence Duvand, première adjointe à la mairie d'Evian, en charge du tourisme et de l'attractivité de la ville. Une année ordinaire, elle ne représente que 51%. Mais cet été, comme l'an passé, les étrangers sont absents, la faute à la crise sanitaire qui paralyse les flux touristiques. Et ce n'est pas sans conséquences.

Ce ne sont pas les Français qui donnent le plus de pourboires !

Isabelle tient un kiosque à glaces et boissons face au Palais Lumière, "on a une clientèle haut de gamme, avec de l'argent. Là, les Saoudiens ne sont pas arrivés, ni les Anglais, ni les Allemands, ni les Belges". Les comportements sont différents. "Les Français sont avec leur pique-nique en montagne" poursuit-elle, "ils ne viennent pas forcément consommer sur le lac".

Sans les étrangers, des chiffres d'affaires en baisse

Dans les bars et les restaurants, la clientèle française est là, mais "ça compense sans compenser" estime Laetitia dans son établissement. La différence est difficilement chiffrable aujourd'hui, mais "ce ne sont pas les Français qui donnent le plus de pourboires !" sourit-elle. L'avis est partagé dans les différents cafés du centre-ville. Les Suisses - pour ne citer qu'eux - "regardent moins l'addition" lance cette patronne derrière son zinc.

Et Michel, dans sa boutique de bibelots et souvenirs, accuse quant à lui une chute de son chiffre d'affaires d'environ 15% sur ce mois de juillet. Sans les étrangers, "c'est plus dur, les Français trouvent dans d'autres régions d'autres commerces qui vendent les mêmes produits que moi".

En juin, nous avons perdu 35% de nos entrées - le Casino d'Evian

Au Casino d'Evian, la fréquentation des Suisses est en baisse, "la clientèle du Moyen-Orient est encore très discrète et les dernières évolutions de l’épidémie ne nous rendent pas optimistes". La fréquentation restera en forte baisse en juillet et en août. "En juin 2021, nous avons perdu 35 % de nos entrées et 25 % du produit brut des jeux aux machines à sous comparé à juin 2019". En 2020, l'été était déjà en effet contrarié par le coronavirus.

La Ville veut redynamiser l'activité

Des animations sont organisées en fin de journée, pour que les gens après la plage puissent venir en centre-ville... et consommer. Dans le même objectif, le stationnement est devenu gratuit le samedi.

Les travaux de l'embarcadère sont par ailleurs un frein supplémentaire à la venue de clients suisses cet été à Evian.