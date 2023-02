À Évreux, GSK veut produire de la Ventoline plus verte et demande le soutien de l'État

GSK (GlaskoSmithKline) veut atteindre la neutralité carbone en 2030 et depuis un an, le laboratoire pharmaceutique travaille à Évreux sur un projet plus respectueux de l'environnement pour son médicament phare, la Ventoline. Le gaz qui propulse l'aérosol est en effet très émetteur de carbone. "Aujourd'hui, les aérosols représentent à eux seuls 50% de l'empreinte carbone de tout GSK" explique Philippe Doucet, le directeur du site ébroïcien. GSK veut donc réduire par dix les émissions de CO2 et pour y parvenir développe un gaz propulseur, plus vert. Chaque année, les actuels inhalateurs rejettent 400.000 tonnes de CO2, uniquement en France. L'objectif est de passer à 40.000 tonnes avec son nouveau gaz 152A.

Un soutien financier de l'État

Ce projet a un coût estimé entre 300 à 400 millions de livres sterling (340 à 450 millions d’euros), alors que d'autres sites de GSK dans le monde se verraient bien produire l'inhalateur : "On est en concurrence avec d'autres sites, qui, pour certains, sont moins-disants qu'Évreux aujourd'hui en matière de coûts, notamment par le coût des salaires qui est différent en Espagne comparé à la France" justifie Philippe Doucet, "il nous faut absolument reprendre la main pour améliorer notre dossier et un apport financier peut faire la différence".

Message reçu 5 sur 5 par le ministre de l'Économie : "La reconquête industrielle et la décarbonation de notre industrie sont décisives pour notre pays" martèle Bruno Le Maire, rappelant que "la France est le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers".

Sans aides de l'État, c'est l'avenir même de GSK à Évreux qui serait menacé : "Ne pas avoir la phase industrielle pourrait coûter au site d'Évreux entre 300 et 400 emplois" estime Philippe Doucet mais "c'est surtout la pérennité du site qui pourrait être engagée, étant donné que le site a des charges fixes qui sont relativement importantes".

La mise sur le marché de cette Ventoline plus verte est prévue en 2025. La production des actuels inhalateurs cessera définitivement en 2028.