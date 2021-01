À Évron, BG Technologies est prête à fournir de la glace carbonique pour transporter le vaccin anti-Covid

De la glace carbonique made in Mayenne pour transporter les vaccins anti-Covid. La société BG Technologies installée à Évron est spécialisée dans la fabrication de glace à -78 degrés. C'est du CO2 qui passe de l'état liquide à l'état solide. Cette glace est utilisée essentiellement pour le nettoyage industriel mais également pour le gommage cryogénique. Par exemple, les murs des cathédrales de Strasbourg et Bordeaux ont été nettoyés avec de la glace fabriquée à Évron.

Pour les vaccins, on a demandé à BG Technologies de se tenir prêts. Damien Desté est le gérant de l'entreprise : "on a été sollicité par des CHU, des hôpitaux et des Ehpad pour savoir si on pouvait les fournir en glace carbonique, surtout dans la grand Ouest. Notre glace serait utilisée pour le transport du vaccin. Pour le moment, nous n'avons pas d'information sur le début des opérations. Nous sommes prêts à répondre à la demande."

Bruno Gaillard (à gauche) et Damien Desté sont les responsables de l'entreprise BG Technologies. © Radio France - Gildas Menguy

BG Technologies produit environ 600 tonnes de glace carbonique par an. Un chiffre qui pourrait être beaucoup plus conséquent en 2021 si la demande venait à se confirmer.