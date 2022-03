"On a failli disparaître", la Brittany Ferries sort du Covid mais fait face aux prix de l'énergie

Le patron de la compagnie basée à Roscoff espère un retour rapide à la normale après deux années de grave crise qui ont failli "faire disparaître la compagnie". Pour l'instant, la hausse des prix de l'énergie ne la pénalisent pas trop grâce à l'anticipation des achats.

La Brittany Ferries va reprendre sa saison le 27 mars prochain. Et le patron de la compagnie roscovite Jean-Marc Roué était impatient : "L'ensemble de la flotte va repartir, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos salariés". La compagnie propose d'ailleurs en tout 500 postes de saisonniers. Certains restent à pourvoir.

On a failli disparaître

Un retour à la normale, théorique, d'autant plus important que la compagnie est passée tout près de gouffre : "On a failli disparaître, notre modèle économique aussi, après la crise Covid et le Brexit, clairement" souffle Jean-Marc Roué qui assure que la compagnie est aujourd'hui sauvée grâce aux aides de l'Etat et de la région.

Les crises s'enchaînent avec le conflit en Ukraine et la volatilité sur les marchés de l'énergie, mais sur ce plan là la Brittany Ferries a davantage de marge de manœuvre : "On parle effectivement d'une augmentation potentielle de centaines de milliers d'euros sur les carburants pour une entreprise comme la nôtre mais on a la possibilité de se couvrir, on prévoit notre budget à l'avance avec des prix figés. En l'état, on va pouvoir passer la saison sans trop de conséquences de cette crise en Ukraine".

Jean-Marc Roué qui vient également d'être nommé consul honoraire d'Irlande en Bretagne. Il n'y en avait pas jusqu'à présent dans la région alors que c'est le cas en Normandie ou en Auvergne-Rhône-Alpes : "C'était une incongruité. La Bretagne devient la terre européenne la plus proche de la république d'Irlande".