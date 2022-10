"On a fait le plein à 1h du matin", face au manque de carburant les auto-écoles perpignanaises s'organisent

Lorsque la voiture est l'outil de travail, le quotidien est loin d'être un long fleuve tranquille en ce moment. C'est notamment le cas pour les auto-écoles. À Perpignan, l'auto-école Collot-Castillet regroupe 7 enseignants, donc 7 voitures qui font plus de 800 km chaque semaine. Il a fallu revoir l'organisation pour éviter de manquer de carburant. "Dès qu'un de nos collègues aperçoit une station qui fonctionne, il nous alerte, explique Cyril Collot est le gérant. Avant on faisait, le plein dès qu'on arrivait sur la réserve. Désormais, dès qu'on a une alerte, on y va même si le réservoir est rempli aux trois-quarts."

"La priorité : c'est de ne pas annuler une leçon de conduite"

Cette prudence est nécessaire selon lui pour éviter que son activité ne pâtisse de la situation actuelle. "La priorité : c'est de ne pas annuler une leçon de conduite à cause du manque du carburant. Cela serait catastrophique."

"On a même un enseignant qui est parti faire le plein à une heure du matin__, relate Cyril Collot. Il a été averti qu'il y avait du carburant au Leclerc sud. Il s'est dit qu'il devait y aller car sinon le lendemain matin, il y aurait eu 40 minutes d'attente."

Des difficultés d'approvisionnement après la flambée des prix

Cette pénurie de carburant vient s'ajouter à une année déjà difficile pour les auto-écoles qui ont subi la flambée des prix des carburants. "Ce budget a quasiment doublé" déplore Cyril Collot. L'établissement a d'ailleurs dû augmenter au printemps le prix des leçons de conduite de 3 euros. Mais la hausse de ces derniers jours ne pourra pas se répercuter sur ses clients.