A Fessenheim, l'amertume des salariés à l'heure de la fermeture de la centrale nucléaire

A deux jours de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, les salariés sont pleins d'amertume. Beaucoup ne souhaitent pas quitter la région et dénonce le manque de solutions proposées par EDF.

Pour les salariés de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), l'inquiétude de l'avenir se mêle à la douleur de quitter l'entreprise. A l'heure de la fermeture, les salariés sont inquiets pour leur reconversion qu'ils estiment mal préparé par EDF. Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Fessenheim sera mis à l’arrêt dans la nuit de vendredi à samedi. Le démantèlement prendra au moins 20 ans.

Pour la majorité des salariés de la centrale nucléaire de Fessenheim, la fermeture à un goût amer. Ils ont le sentiment d'un immense gâchis et se sentent déconsidérés.

Julien Raichlé, est technicien d'exploitation à la centrale nucléaire. Il raconte le sentiment d'impuissance et la chape de plomb qui pèse ces derniers jours, dans les travées de la centrale. "L’équipe ne se voit pas du tout appuyer sur le bouton".

Un accompagnement qui n'est pas à la hauteur

Comme ses collègues qui travaillent à la centrale nucléaire, Julien Raichlé a beaucoup d'amertume : "Pour nous, le compte n'y est pas. On n'a pas atteint un niveau d'accompagnement social qui pourrait entièrement nous correspondre".

Il faut dire que les possibilités de reclassement, nécessitent un déménagement qui est inenvisageable pour la plupart des salariés qui ont construits leur vie en Alsace. "Les possibilités sont celles d’aller dans une autre centrale nucléaire. On vous indemnise, vous prenez tout ce que vous avez ici et vous partez. Les salariés sont attachés à leur région".

Un sentiment d’injustice

Ce qui a du mal à passer, c'est aussi l'idée même de la fermeture de leur outil de travail, que les salariés estiment performant. "Ce qui est rageant, ce n’est pas une entreprise qui ferme parce qu’elle va mal, mais parce qu’on a décidé de la fermer".

Il n'en peux plus d'écouter tous ceux qui depuis des jours parlent de la centrale, alors qu'elle représente son quotidien depuis des année : "J’ai encore quitté le réacteur hier soir à 22 heures. On connait mieux la machine que ceux qui s’expriment sans savoir".

Les salariés sont d'ailleurs convaincus que le site aurait pu ou dû continuer de fonctionner sans les lobbies antinucléaires. "Aujourd’hui, c’est une machine qui fonctionne. On fait partie des meilleurs réacteurs de France. Ceux qui nous ont fermé, ce ne sont pas des écologistes, ce sont des antinucléaires".

La peur de l'avenir

Il dénonce l’impréparation et parle de sa douleur. "On a des familles, des femmes, des amis. On est tous stressés. Nos parents, ils ont peur pour nous".

Comme beaucoup de salariés qui ne veulent pas déménager et quitter l'Alsace, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il imaginait pourtant qu'EDF avait d'autres propositions :"On imaginait qu'une grande entreprise comme EDF allait faire quelque chose dans le territoire pour permettre à ses salariés de de rester".

