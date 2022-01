A Fèves (Moselle), Kéolis forme les chauffeurs de bus de demain

Ils ont un peu le même profil. Zinedine, 22 ans, a été médiateur dans les bus du Met, le réseau de transport en commun de l'Eurométropole de Metz. Jaleel, de Vitry-sur-Orne, s'est occupé pendant deux mois des horaires du réseau Citéline, à Thionville et le val de Fensch.

C'est parce qu'ils ont eu cette première expérience au sein d'un réseau exploité par Kéolis que l'entreprise leur a proposé d'intégrer la première promotion du "campus mobilité" installé à Fèves, près de la croix de Hauconcourt.

Provoquer la vocation plutôt qu'attendre que les CV viennent. Car chauffeur de bus est un métier qui peine à recruter. Le Met en recherche quinze. Citéline tout autant. Et ce n'est pas que la faute du Covid. "Le Covid perturbe mais on a un turnover important. L'offre de transport évolue, on a aussi 360 conducteurs donc, forcément, des départs en retraite, des départs de la région... Tous les ans, Covid ou non, en fonction de la pyramide des âges, on recrute 10 à 15 personnes" explique Franck Duval, le patron du Met'.

399 heures et un permis D

Jaleel, qui a une formation d'électricien, ne s'imaginait pas forcément chauffeur. "J'étais un peu réticent, les horaires, parfois ce n'est pas ça. Mais je suis jeune, ça ne me dérange pas spécialement." La formation dure 399 heures et est payée par l'entreprise. Dans cinq semaines, les apprentis passeront leur permis D, nécessaire pour conduire ce genre de véhicule. "Les rétroviseurs sont plus larges, le véhicule est plus largue, il y a un porte-à-faux et les roues sont sous le chauffeur" ajoute Zinedine.

Si tout se passe bien, les 13 apprentis signeront un CDI à la fin de la formation, dans trois mois. 7 au Met, 6 à Citéline. Zinedine sera à Metz. Jaleel à Thionville, comme son père et son oncle.