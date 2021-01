A Feytiat (Haute-Vienne), Madrange optimise sa consommation d'énergie pour faire des économies

L'usine de Madrange à Feytiat est plus verte. L'entreprise, propriété du groupe breton Cooperl, a mené depuis deux ans des travaux dans son usine. Les résultats sont visibles dans les comptes : plusieurs centaines de milliers d'euros économisés.

"Faisons vite, ça chauffe". Le slogan des campagnes publicitaires pour la maîtrise de l'énergie a sa concrétisation réelle à l'usine de Madrange, à Feytiat. L'entreprise a mené depuis près de deux ans des travaux sur ses sites pour changer de modèle. 25 millions d'euros ont été investis.

1 à 2 GW/h/an et des centaines de milliers d'euros économisés

Le résultat : des gains d'énergie. "Sur le site de Feytiat et de La Valoine, des travaux sur les installations frigorifiques et des nouvelles installations nous permettent de faire des économie de l'ordre d'1 à 2 GW/h/an" souligne Thierry Cure, directeur industriel. Des économies de gaz et d'eau sont faites également.

Si des rénovations ont eu lieu, le processus de cuisson du jambon a aussi évolué, nous explique le directeur du site de Feytiat Jean-Marie Pontabry. "Le process actuel est une cuisson en vapeur, donc avec de la vapeur perdue. Cela représentait 48 heures. Avec le process en bain marie, on réduit de 24 heures la durée du process, mais on réduit aussi de 60% notre consommation d'électricité, de 90% la consommation de gaz"

Il a fallu adapter le site, "amenager les locaux" explique Thierry Cure. Des salles ont été amenagées pour récupérer les énergies. Avant ça, dit l'industriel "il a fallu étudier pour voir s'il y avait un intérêt quelconque à faire cela."

Et l'intérêt est réel. Selon l'entreprise, des centaines de milliers d'euros sont économisés. Cela permet ensuite de "dégager des moyens complémentaires" dans d'autres secteurs. L'entreprise se vante d'être les seuls à avoir poussé la récupération d'énergie le plus loin pour la production de jambon, dépassant ses concurrents directs. "Une manière de retrouver de la compétitivité" explique Jean-Marie Pontabry.

L'usine Madrange est donc cité en exemple par la Région Nouvelle Aquitaine. Entre 2020 et 2025, la Région accompagnera Madrange dans le cadre d'un partenariat de 1,3 million d'euros pour les investissements en efficacité énergétique.