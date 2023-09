À Firminy, les bénévoles des Restos du Cœur craignent de possibles restrictions

Le centre des restos du Cœur de Firminy accompagne plus de 230 familles.

Le sujet est dans toutes les têtes. Au centre de distribution des Restos du Cœur de Firminy, les bénévoles et les bénéficiaires sont tous concernés après l'appel au secours des Restos du Cœur dimanche soir, en grande difficulté financière . Le président de l'association Patrice Douret estime que "Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans".

À Firminy, plus de 230 familles sont accompagnées, ça représentait 627 personnes cet hiver. Les Restos c'est souvent beaucoup plus qu'une simple distribution de boites de conserves et de paquets de pâtes, c'est avant tout papoter : "Comment ça s'est passé la rentrée ? Ça a pleuré ou ça n'a pas pleuré ?", lance Pierrot à Nawell, maman d'une petite de 8 ans.

Des bénévoles attristés

Alors si des mesures de restrictions sont prises et qu'il faudra donner moins, ce sera à ceux qui sont en bout de chaine, aux bénévoles, de l'expliquer aux personnes aidées.

Pierrot est un peu anxieux "Surtout quand vous avez un bout de chou qui mange une banane qui vous fait un grand sourire, vous avez envie de donner plus ! Mais il faut savoir se contrôler parce que même si on essaye d'en garder pour la fin, il n'y en a jamais assez", soupire le bénévole.

Chaque bénéficiaire est accompagné par un bénévole pendant la distribution de denrées alimentaires. © Radio France - Marine Clette

Des bénévoles souvent attristés par la situation. Les bénéficiaires eux sont angoissés à l'idée de perdre leur place au Restos du Cœur. Nawell qui vit avec ses 2 garçons ne se voit pas faire sans : "Difficilement c'est clair. Tout est cher aussi. Même les gens qui travaillent et tout n'y arrivent pas. Alors là, les gens qui ne travaillent pas, c'est encore plus dur pour eux", explique la jeune maman.

Même sentiment pour Amanda qui est au chômage depuis plusieurs années : "J'ai peur que l'on se retrouve sans rien", glisse la maman. En tout cas pour le moment les restrictions ne sont pas mises en place, et elle repart le cabas bien chargé : "Des yaourts, du fromages, des boites de biscuits et de conserves, du lait, on a eu plein de trucs !" De quoi faire un bon repas, pour fêter la rentrée de sa fille Shana en CM1.

Écoutez le témoignages de Lina et Véronique, deux bénéficiaires

Écoutez le témoignage de Georges, bénévole depuis 15 ans

