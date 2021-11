A Fleury-sur-Andelle, ils fabriquent des pièces de métal de plus de 50 tonnes

L'entreprise de Guillaume Lentier à Fleury-sur-Andelle (Eure) est unique en son genre en Normandie. JMRP Industries produit des pièces de métal de très grande taille jusqu'à plus de 50 tonnes pour "l'aéronautique, le naval, l'éolien" détaille le patron.

Ce savoir-faire est unique en Normandie et rare en France puisque seulement deux ou trois autres sociétés dans l'Hexagone produisent ce genre de pièces souvent importées de chez nos voisins espagnols, italiens ou encore des pays de l'Est.

Promouvoir la fabrication française

"Les marchés se sont un peu arrêtés il y a deux ans à cause de la crise sanitaire : plus de train, plus d'avion, plus de bateau" et là c'est en train de repartir veut croire Guillaume Lentier qui espère donc convaincre avant tout "les Français de travailler avec les Français".

"On veut être acteur de la souveraineté industrielle et donc on essaie de capter des marchés" autour de ces métiers très techniques.

L'interview complète de Guillaume Lentier est à réécouter ici.