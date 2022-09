À Florange, ArcelorMittal aura recours au chômage partiel dès le 19 septembre

La confirmation des craintes pour les salariés de l'usine ArcelorMittal à Florange et dans la Fensch.

Confronté à l'explosion des prix de l'énergie, mais aussi à certaines perspectives économiques moins engageantes du fait de la conjoncture, le géant de la sidérurgie a confirmé les annonces faites en CSE central récemment. Il va prendre des mesures de chômage partiel à Florange dès le lundi 19 septembre. Les salariés l'ont appris à l'issue d'un CSE extraordinaire organisé ce 6 septembre.

Des disparités selon les services

L'équipe de jour va subir six jours de chômage partiel avant la fin de l'année. Pour les salariés de la partie production, le nombre de jours dépendra de la ligne sur laquelle ils travaillent, et de son coût énergétique. "Des gens vont chômer deux trois jours, d'autre jusqu'à 15 jours" explique Frédéric Wéber. Selon le secrétaire du syndicat Force Ouvrière, la ligne GALSA 1 et le couplage seront particulièrement touchées. Le train à chaud et la filière packaging devraient être moins impactés.

70 % du salaire brut, pas plus

Le tout aux conditions financières prévues par la loi : à 70 % du salaire brut. Ce qui représente 80 à 85 % du salaire net. "A la vue des résultats d'ArcelorMittal, les salariés devaient être indemnisés à hauteur de 100%, d'autant qu'il n'y aura pas d'équité en terme de jours chômés, explique Lionel Burriello de la CGT. La direction nous a opposé une fin de non recevoir, nous trouvons ça indécent. Ce n'est pas aux salariés de payer les pots cassés d'une conjoncture économique ou de décisions politiques."

"En plus des disparités entre salariés, ajoute Mickaël Weber, il y aura aussi des réorganisations. Les lignes doublement impactés par la baisse d'activité et le cout énergétique vont avoir des modification de planning. Les postes du lundi au vendredi, en journée, seront chômés ou bien remplacés par des formations, et l'activité se fera la nuit ou le weekend. Aux heures creuses."

Contactée, la direction d'ArcelorMittal Florange n'a pas donné suite à nos appels.