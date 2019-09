A Fondettes, le site de Sandvik a trouvé un repreneur

Fondettes, France

L'usine Sandvik de Fondettes ne devrait pas devenir une friche industrielle. Le site qui a fermé ses portes en mars dernier devrait être repris. En tout cas, un compromis de vente a été signé. Il a été conclu en août dernier. La vente, elle, devrait être effective en décembre.

Le site devrait être partagé entre plusieurs entreprises

C'est en fait un consortium de plusieurs entreprises qui a signé. Le site de 10 000 mètres carrés devrait donc se voir partagé entre plusieurs sociétés. L'une d'entre elles est dans le secteur de la tôlerie, les autres s'en rapprochent. 45 salariés devraient y être embauchés dans un premier temps, une vingtaine par la suite. Aucun ne sont d'anciens de Sandvik.

La majorité des anciens salariés sont en congé de reclassement

Alors justement, les 161 salariés qui ont quasiment tous accepté un départ volontaire, sous conditions, que deviennent-ils ? Une bonne trentaine est encore sur le site jusqu'à la fin du mois pour aider au démantèlement et vider les locaux. La direction et une partie des cadres resteront jusqu'à la fin de l'année. De leur côté, les 30 salariés du service Recherche et Développement ont créé 2 start up. 12 personnes ont elles retrouvé un CDI, 7 sont en période d'essai. Tous les autres sont en congé de reclassement.