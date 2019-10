A Fontarrabie, le projet d'un immense centre commercial fait polémique

Pays Basque, France

Le message "Zaldunborda gelditu" ("arrêtez Zaldunborda") a fleuri un peu partout, ces derniers mois, sur les vitrines des commerces de Fontarrabie. "Il y a une très vive inquiétude chez les commerçants", raconte Amaia, gérante d'une boutique située rue San Pedro. "On n'a nullement besoin d'un village qui va faire la part belle à de grandes marques. Cela va forcément nuire à tous les petits commerçants."

Dans la rue San Pedro, de nombreux commerces affichent leur opposition au projet © Radio France - Andde Irosbehere

Le projet est contesté par l'opposition municipale, mais aussi de nombreux riverains et commerçants du centre-ville. © Radio France - Andde Irosbehere

Dimensions pharaoniques

Zaldunborda, c'est le nom du domaine dans lequel va s'implanter, d'ici deux ans, l''Outlet village Hondarribia". Situé au pied du Jaizkibel, à 10 km d'Hendaye, cet immense village des marques comptera 115 magasins, soit 28 000 m² de zone commerciale, mais aussi une station essence, et 1800 places de stationnement. Au total, près de 70 000 mètres carrées d'emprise.

Le complexe, dont l'esthétique reprendra l'architecture des maisons typiques de Fontarrabie, devrait sortir de terre d'ici fin 2021. L'investissement s'élève à 133 millions d'euros. Le promoteur, Higertoki, espère attirer jusqu'à 5 millions de clients chaque année et annonce la création de 2 000 emplois.

La zone de chalandise espérée touche une grande partie du Pays basque - NMA

Une "aberration écologique"

Dans les cartons depuis plusieurs années, le projet suscite de plus en plus de colère et d'inquiétude. Il est "totalement démesuré et inutile", fustigent notamment les élus d'opposition, au premier rang de la contestation. Igor Enparan, élu du groupe Abotsanitz parle d'"aberration écologique" et pointe du doigt des effets néfastes pour le commerce.

"Le projet, qui va toucher une partie du corridor écologique reliant le mont Jaizkibel aux Trois Couronnes, risque d'étouffer non seulement les petits commerces de Fontarrabie, mais aussi ceux de toute la vallée de la Bidassoa et bien au delà. Ce n'est pas le modèle de développement que nous souhaitons. Ce sont les commerces des centre-ville qu'il faut encourager. Quand on installe ce genre de complexe dans la montagne en pleine nature, et que l'on souhaite attirer 5 millions de clients, cela signifie la mort des centre-villes."

Ekologikoki "astakeria" bat dela salatzen du Igor Enparan oposizioko hautetsiak. "Saltegi txikien deuseztapena eragingo du".