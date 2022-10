A Fontoy, "Mass'automatic" redonne vie aux vieux flippers

C'est un petit atelier, situé dans une petite zone industrielle près du Super U de Fontoy. Aux côtés d'autres pièces attendant d'être examinées, un "Happy clown" de la marque Gottlieb. Un flipper vieux de 58 ans, comme neuf. Et qui fonctionne.

"Pendant au moins 20 ans, il est resté oublié dans une grange. Quand on l'a reçu, c'était un repère à souris, qui y avaient fait leur nid, il était rouillé. Heureusement, les fils n'avaient pas trop été rognés" dit Philippe Masse, de la société "Mass'automatic". La petite entreprise familiale, composée de six salariés a travaillé pendant 200 heures dessus. A refait le coffrage, travaillé sur le chrome qui l'entoure, a remis à jour le plateau enfoui sous une bonne couche de poussière, etc. Cout de la réhabilitation : autour de 8.000 euros.

"On se demande toujours comment on va faire, si on va y arriver... on est comme un funambule sur un fil" ajoute Eric Masse, frère de Philippe. Trouver des pièces, comme les chapeaux de bumpers, n'est pas toujours simple mais, coup de chance, les plans d'origine étaient là. "Notre père et notre mère étaient très ordonnés et avaient gardé les plans. Ils sont en deux.. mais ça permet de nous aiguiller."

Créé en 1964

"Mass'automatic" a été créé la même année que "Happy clown." En 1964 par André et Marcelle Masse. A l'époque, l'entreprise équipait en flippers les bars des villages de la Moselle, et les recettes étaient partagées avec les cafetiers. Aujourd'hui, "Mass'Automatic" vend ou loue toujours des flippers mais a développé la maintenance et la réparation des appareils à la reprise par Eric et Philippe, à la fin des années 90.

Dans son atelier, elle peut voir passer jusqu'à 150 pièces par an, plus ou moins anciennes et a des clients dans tout le pays.

Eric et Philippe, devant le "Happy clown" de 1964 © Radio France - Thomas Lavaud

"Il faut des connaissance en électronique, en automatisme, en menuiserie, en peinture..." détaille Eric. Depuis deux ans, pour perpétuer l'héritage familial, Pierre, le fils de Philippe, élève en BTS maintenance, a rejoint l'entreprise grâce à un contrat d'alternance. Et en 2023, la petite société, qui rénove également des juke-box ou réalise des bornes d'arcade envisage d'agrandir son atelier.