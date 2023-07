À Fort-Mahon, la cheffe de la CFDT Marylise Léon défend un syndicalisme "hors les murs" auprès des saisonniers

La nouvelle secrétaire générale de la CFDT a passé une partie de sa première visite en Picardie au camping, ce mardi 18 juillet. Marylise Léon a visité Le Robinson à la rencontre des travailleurs saisonniers et du patron Laurent Pruvot, par ailleurs président de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air.

Logements, salaires et conditions de travail des saisonniers au cœur de la visite

À peine arrivée au camping Le Robinson, le maire de Fort-Mahon-Plage Alain Baillet a interpellé Marylise Léon au sujet des hébergements saisonniers : "c'est le problème numéro 1. Les communes peuvent en créer, comme nous une vingtaine, mais il nous en faudrait cent. Il faut nous aider." Le patron du camping Laurent Pruvot l'a bien compris. Il héberge les deux tiers de ses saisonniers : "sinon, impossible de recruter des travailleurs avec de bonnes qualifications."

À l'écoute, Marylise Léon se refuse à faire des propositions toutes prêtes. En revanche, la secrétaire générale de la CFDT revendique "le dialogue avec les acteurs locaux" et met l'accent sur le pouvoir d'achat : "quand les salaires n'évoluent pas, et que les dépenses contraintes augmentent avec l'inflation, les salaries sont en situation compliquée. Augmenter les salaires, c'est une première chose. Ensuite, diminuer les dépenses contraintes, ça peut être aussi un levier d'action syndical". Dans l'hôtellerie de plein air, ces deux sujets font l'objet de discussions régulières dans le cadre de la convention collective assure Laurent Pruvot.

Promouvoir la CFDT auprès de travailleurs éloignés du syndicalisme

La visite de Marylise Léon a aussi été l'occasion de se rapprocher de travailleurs parfois jeunes, et peu syndiqués. "On donne l'image d'une CFDT hors les murs, à la rencontre de salariés, qui, pour la plupart, sont très loin du syndicalisme. L'idée c'est de leur dire que le syndicalisme c'est aussi fait pour les saisonniers, pas juste pour les CDI, et aussi pour les jeunes. Ils ont souvent davantage besoin du syndicalisme, en terme de conseils et de défense."

Marylise Léon s'est ensuite rendue sur l'esplanade de Fort-Mahon-Plage, où un camion de la CFDT a distribué des tracts au sujet des droits des saisonniers.