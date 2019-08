A Fougères, une microbrasserie qui en voit de toutes les couleurs

Fougères, France

Gwen Scancar était chargée de communication free lance, mais l'idée de créer une brasserie trottait dans sa tête depuis longtemps. Cette mère de famille de trois enfants s'est lancée en 2015, d'abord chez elle et maintenant dans une vieille maison en pierre située au pied du château de Fougères, en Ille-et-Vilaine, dans une belle rue pavée et calme.

Je pensais en faire une activité complémentaire et je ne pensais pas finalement en faire ma seule activité - Gwen Scancar

Un travail très physique

Le métier de brasseur est une activité où on ne compte pas ses heures. La journée débute à l'aube pour se terminer en début de soirée. C'est un travail dur physiquement. "Il faut porter les sacs d'orge et de houblon" raconte Gwen Scancar "quand l'orge a été concassé il faut l'amener dans la salle de brassage. Le brassage dure entre 5 et 6 heures et enfin il faut nettoyer le matériel". Son atelier est très frais, elle n'a donc pas eu à souffrir de la canicule du mois de juillet.

Toutes les gammes de la bière l'Embardée © Radio France - Loïck Guellec

Une bière à son image

L'Embardée est une bière à l'image de sa créatrice c'est-à-dire qu'elle valorise davantage l'orge que le houblon car Gwen Scancar a un faible pour l'orge qu'elle aime travailler de différentes manières afin de créer des bières uniques et originales. Elle est fière aussi de ses étiquettes de toutes les couleurs qui constituent une référence et une véritable carte de visite.

"La bière est un lien social. C'est un produit qui se renouvelle, qu'il est facile d'associer à des événements comme les festivals -Gwen Scancar

L'Embardée trône sur les tables de nombreux restaurants, cafés ou crêperies à Fougères ou Rennes notamment. Gwen Scancar a aussi des partenariats avec des événements culturels et festifs. D'ailleurs au premier étage de sa brasserie, elle a l'intention de créer une salle d'expositions et de rencontres avec des artistes.

