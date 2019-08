À Fourneaux-Modane, le dernier magasin de chaussures rouvre ses portes

Fourneaux, France

C'est une belle histoire à laquelle France Bleu Pays de Savoie a participé. Il y a plusieurs mois, Nathalie Bois, la propriétaire du dernier magasin de chaussures de Fourneaux en Savoie lançait un appel pour trouver un repreneur à son commerce qu'elle devait délaisser à cause d'une grave maladie. Appel entendu par une autre Nathalie. Elle ouvre ce jeudi matin 8 août à 9h30 et garde le même nom sur l'enseigne : Nathashoes.

Dans les rues de Fourneaux et de Modane en Savoie, on se réjouit de la réouverture du magasin de chaussures, fermé depuis 10 mois. "Je suis très contente que ça rouvre, sourit Catherine. J'étais cliente. Je vais y retourner. Les chaussures sont très originales !".

Antoinette tient une petite boutique, juste à côté. Pour elle, ces commerces de proximité sont indispensables, "c'est ça qui fait vivre une ville".

C'est justement pour cela que Nathalie Kaufmann a voulu reprendre la boutique. Le pari peut paraître risqué : reprendre un magasin de chaussures dans une petite commune, aux pieds des montagnes, à la frontière italienne. Mais Nathalie Kaufmann y croit. "Le commerce de proximité revient en force. Par rapport à Internet, on peut offrir des conseils aux clients, et beaucoup de gens viennent pour ça."

Réouverture ce jeudi 8 août

Et il faut dire qu'à peine des petites chaussures colorées installées dans le rayon enfant, des clients entrent déjà dans le magasin, encore encombré de cartons. "_Je n'ai pas encore officiellement rouvert, mais les gens entrent quand même_, pour se renseigner, poser des questions, et surtout savoir quand ça va rouvrir", se réjouit la nouvelle gérante du magasin.

Jour J prévu le jeudi 8 août, dès 9 h 30. Et comme Nathalie Kaufmann a le même prénom que l'ancienne gérante, Nathalie Bois, elle ne changera pas le nom du magasin. "Ça me correspond aussi", plaisante-t-elle. Côté décoration et rayons, aucun changement n'est prévu non plus. Les habitués pourront s'y retrouver. "Je veux garder ce type de chaussures assez originales."

Nathalie Kaufmann se fait même épauler par l'ancienne gérante du magasin. C'est dire si "l'esprit restera le même". Et le cœur y sera toujours. S'installer de manière fixe, c'était le projet de Nathalie Kaufmann depuis quelques années. Cette ancienne commerciale itinérante passait régulièrement devant le magasin lors de ses déplacements. "J'ai entendu qu'un repreneur était recherché sur France Bleu Pays de Savoie, donc j'ai rapidement monté un dossier", se souvient-elle. "Maintenant, tous les clignotants sont au vert, lance-t-elle. Il n'y a plus qu'à y aller !".