A Genouillac, le wifi arrive bientôt dans les rues

Genouillac, France

"On s'est battus pour monter le dossier et être pris", explique Jean-Claude Aurousseau, le maire de Genouillac. Sa commune vient d'être sélectionnée par la Commission européenne pour le projet "Wifi pour tous". Le but ? Aider les petites communes à s'équiper en wifi public et gratuit grâce à une enveloppe de 15 000 euros. Avec cette somme, la mairie de Genouillac souhaite installer 5 points d'accès wifi dans le bourg.

Chez les habitants, la nouvelle fait l'unanimité, chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Théo, 13 ans, surfe déjà sur son téléphone à la maison. Il voit tout de suite à quoi pourrait servir le wifi : "Quand on attend devant la médiathèque, on pourrait regarder des vidéos, écouter de la musique, aller sur les réseaux sociaux... ça prouve qu'à Genouillac on peut faire des choses !"

Au stade, devant l'école, dans la salle polyvalente et la salle des fêtes, autour de la médiathèque : les lieux a priori choisis pour le wifi public sont très fréquentés, y compris par ceux qui viennent travailler tous les jours à Genouillac, comme Géraldine : "C'est la galère quand on est en réunion, dans la salle polyvalente, qu'on veut avoir internet et qu'il faut faire des partages de connexion. Tout sera plus simple avec le wifi." Au stade, les joueurs et les parents qui les accompagnent seront aussi ravis d'avoir une connexion pour partager les actions sur le terrain.

Des besoins en wifi identifiés

La commune ne se lance pas dans le projet les yeux fermés. La médiathèque de Genouillac dispose déjà d'un accès internet public et gratuit, très utilisé : "L'année dernière, on a compté plus de 1000 connexions uniques sur ce point d'accès, explique Ariane Letourneau, chargée du projet Wifi pour la mairie. Et Genouillac ne compte pas 1000 habitants !"

La commune est traversée par de nombreux camions, dont certains s'arrêtent pour une pause. Le wifi gratuit, c'est une manière de les attirer pour le maire, Jean-Claude Aurousseau : "On a envie qu'ils passent du temps dans nos commerces. Pareil pour les travailleurs d'Eurocoustic. On a vraiment besoin de ce wifi dans le bourg."

Le maire est favorable à l'idée d'étendre la mesure à des gros villages de la commune : "Mais il va falloir faire avec l'argent qu'on a, pas question de dépasser et de puiser dans le budget de la commune", indique Jean-Claude Aurousseau. Il espère que les bornes seront rapidement installées, sans pouvoir se prononcer sur la date : "il faut passer un appel d'offres d'abord. Mais je suis quelqu'un d'impatient, j'aimerais les voir dans moins de deux ans !"

En France, 634 communes ont été retenues dans le cadre de cette opération "Wifi pour tous".