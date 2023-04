A Gérardmer : +20% de fréquentation lors des vacances de Pâques

Les vacances scolaires de Pâques se terminent ce week-end pour la zone B, à laquelle appartient l'académie de Nancy-Metz. L'occasion pour les professionnels du tourisme de se réjouir d'une saison réussie, notamment dans le secteur de Gérardmer, où la fréquentation a été au rendez-vous, en hausse de 20% par rapport à l'année 2022.

La fête des jonquilles en tête d'affiche

Principal moteur de la fréquentation, la fête des jonquilles , le week-end des 15 et 16 avril, a permis de faire le plein, fort de 60 000 visiteurs tout au long de l'événement. "Sur toute la semaine, nous étions à 95% de taux de remplissage dans les hôtels", confie Valérie Lanoë, de l'office de tourisme.

En outre, les autres activités de balade notamment ont permis de faire venir du monde. "Que l'on soit sportif ou en famille d'ailleurs", ajoute-t-elle. La saison hivernale n'est donc plus la principale et le mot tourne dans tout le pays, vu l'origine des touristes venus nous rendre visite en avril. "Du Grand Est, du Nord et de région parisienne surtout", précise Valérie Lanoë. Quant aux étrangers, notamment allemands et du Bénélux, moins nombreux, ils seront attendus un peu plus tard dans la saison.