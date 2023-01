A Gien, la patinoire ferme plus tôt que d'habitude pour faire des économies d'énergie

Ce lundi 2 janvier, alors qu'il fait 13 degrés dehors et que quelques rayons de soleil transpercent les nuages, la glace a bien du mal à tenir sur la patinoire de Gien, installée Place Jean Jaurès. A quelques heures de la fermeture et du démontage, ils sont une vingtaine à profiter encore des choix de la glisse. Loïc, 10 ans, est un habitué des lieux et il a bien saisi le problème. " Moi, je viens pratiquement tous les jours et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau sur la glace. ll fait trop chaud, c'est clair. Mais, on peut quand même profiter un peu."

"On ne regrette pas notre décision " explique l'adjoint aux animations

Pour maintenir la patinoire en glace, des groupes électrogènes sont installés, derrière des sapins, à l'entrée du centre Anne de Beaujeu. Et depuis quelques jours, avec la remontée du mercure, ils tournent à plein régime. " Dans ces conditions là, on consomme énormément" explique Jean-Phillipe Damon, adjoint au maire de Gien, chargé des animations et du commerce. " On ne regrette donc pas la décision qui avait été prise d'arrêter la patinoire maintenant et de ne pas aller jusqu'aux vacances de février. On aurait eu une facture d'électricité énorme et à un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus".

Patinoire ou pas en 2023 ?

Pour 2023, la ville de Gien réflechit à une alternative à la patinoire : peut-être une piste de roller ou une piste en plastique dure qui permet de patiner. " Rien n'est tranché, on va réfléchir à tout ça. Mais, on veut garder des animations spécifiques sur Noël" confirme l'adjoint aux animations. Cette année, après 3 semaines de fonctionnement, la patinoire affiche un bilan positif avec 2.500 entrées.