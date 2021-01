A Glénic, l'entreprise Aquaroche mise sur les exportations pour redresser son chiffre d'affaires

Si le chiffre d'affaires de 2020 est en légère baisse par rapport à celui de 2019, le patron de l'entreprise creusoise Jérôme Levassor, reste optimiste pour l'année 2021. "Pour l'instant la nouvelle année se poursuit sur une bonne dynamique, comme à la fin de l'année 2020, que ce soit en France ou à l'export" expose le dirigeant.

Dans l'Hexagone, de plus en plus de consommateurs se recentrent sur le bien-être de la maison, un effet direct du confinement et du télétravail. "Certains de mes clients l'ont remarqué, et ont pu dégager une croissance à deux chiffres". Jérôme Levassor qui mise également beaucoup sur le marché à l'export. "En France il y a 65 millions de consommateurs, et sur terre il y en a six milliards et demi. Donc l'export c'est vraiment une solution pour conserver son chiffre d'affaires."

Pour la société Aquaroche, cela représente 65% de sa production qui est exportée, dont 10% au Royaume-Uni en 2020. Pour autant, le chef d'entreprise ne s'inquiète pas outre-mesure des conséquences du Brexit sur sa société. "On a des clients qui sont bien structurés, et on a pu préparer un changement logistique pour 2021. Désormais le Royaume-Uni est traité de la même façon que les autres pays hors de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y aura moins de commandes dans l'année, mais avec de plus gros volumes. Cela permet d'absorber les surcoûts logistiques."