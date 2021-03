A Gournay, les coiffeurs soulagés de pouvoir ouvrir pendant le confinement

Les salons de coiffure pourront ouvrir dans les 16 départements concernés par le nouveau confinement. Une annonce du gouvernement qui surprend et soulage les coiffeurs.

Lydie et Anne du salon "Anne Coiffure" de Gournay-en-Bray se réjouissent de ne pas devoir fermer pendant ce confinement

Ils échappent à une fermeture pendant le confinement. Les salons de coiffure des 16 départements concernés dont la Seine-Maritime et l'Eure pourront rester ouverts durant ces quatre prochaines semaines. Une annonce du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal quelques heures avant le début du confinement vendredi 19 mars. De quoi surprendre les coiffeurs qui ces derniers mois ont dû fermer à plusieurs reprises. Illustration à Gournay-en-Bray. La ville compte 11 salons pour seulement 6.000 habitants.

"Pas de panique, on reste ouvert"

"C'est un gros soulagement. Je suis très rassurée", sourit Anne Brument qui ne s'attendait pas du tout à cette dérogation. Son salon se situe dans le centre-ville de Gournay. "On ne peut pas dire que nous ne sommes pas essentiels, notamment pour le moral des gens. Le gouvernement voit au final que tout se passe bien, il n'y a pas eu de clusters chez les coiffeurs. On respecte scrupuleusement le protocole sanitaire", explique-t-elle.

Reportage dans des salons de coiffure de Gournay-en-Bray Copier

Un peu plus loin, le salon de David. Ici, la même joie est perceptible. Fermer les salons de coiffure une troisième fois, cela aurait été "inconcevable" selon lui :"Je pense que beaucoup auraient eu du mal à se relever, mais en plus, ça aurait été terrible. Nous sommes contents pour nous mais aussi pour nos clients. Beaucoup nous ont appelé, un peu paniqués après les annonces de Jean Castex. Pas de panique, on reste ouvert !".

Christophe, un client habitué, craignait la fermeture et a donc pris les devants. "J'ai été prévoyant de venir aujourd'hui avant que ce soit fermé. C'est là que j'ai appris la bonne nouvelle. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour eux. Il faut quand même que l'on garde une certaine partie de l'activité. On ne peut pas tout fermer, tout bloquer à un moment donné", explique ce Gournaisien, entre deux coups de ciseaux. Cette autorisation d'ouverture s'accompagnera d'un nouveau protocole sanitaire renforcé dans ces salons.