On a goûté les premiers verres de la cuvée 2021 du vin mayennais du Domaine de la Morinière

Le Millésime 2021 du vin mayennais du Domaine de la Morinière a été présenté ce vendredi midi au restaurant de la Bonne Auberge à Laval. Un peu moins fruité et un poil plus acide que celui de l'année précédente, on a testé pour vous cette nouvelle cuvée et elle est très réussie !

Avec ce beau soleil en Mayenne, vous prendriez bien un verre de vin blanc en terrasse (avec modération bien sûr) ? Et pourquoi pas un vin mayennais ? La cuvée 2021 du vin produit au Domaine de la Morinière, à Saint-Denis-d'Anjou, dans le Sud Mayenne, par l'ARVEM, l'association pour la Renaissance d'un Vignoble en Mayenne a été présenté ce vendredi à la Bonne Auberge à Laval. Alors, quel goût a ce nouveau Millésime ? On l'a goûté pour vous.

La cuvée 2021 du vin mayennais du Domaine de la Morinière. © Radio France - Alexandre Frémont

Un peu moins sucré et un peu d'acidité pour cette cuvée 2021

Quand on trempe les lèvres, en bouche on constate que c'est bien un vin sec, avec une pointe d'acidité et un peu moins fruité que l'an dernier mais comme nous ne sommes pas de vrais et fins connaisseurs, on laisse la parole à Didier Potrais, le président de l'ARVEM décrire son goût. "C'est un vin minéral, avec beaucoup de fraîcheur et des arômes de Chenin mûr", décrit-il, "l'an dernier il était un peu plus sucré, on tendait plus sur le demi-sec alors que cette année il est un peu plus vif". La différence se joue en fait sur l'ensoleillement précise Didier Potrais.

Un peu plus de 4.000 bouteilles ont été produites pour cette nouvelle cuvée, c'est presque le chiffre d'or pour Roger Guédon, le vice-président de l'association et ancien maire de Saint-Denis-d'Anjou. "Avec 4.000 ou 4.500 c'est une bonne production, qui est cohérente", sourit-il, "c'est donc forcément un tanin très bon, avec un corps solide et un vin aromatique". Vous l'aurez compris, dans la bouteille le goût est là et sur la bouteille le dessin de l'étiquette est tout aussi savoureux. C'est l'artiste mayennais Stéphane Dardenne qui a dessiné cette œuvre, composée de trois feuilles de vigne aux couleurs différentes et un rond bleu sur le côté droit. "J'ai essayé de symboliser un grain de raisin, rapportée à l'image de la terre et accessoirement on peut y voir, vu du dessus le chaloupement du vin", décrit Stéphane Dardenne.

Jean Dubreuil, à la communication, l'artiste Stéphane Dardenne, le président de l'ARVEM Didier Potrais, la trésorière Brigitte Lemercier, le vice-président Roger Guédon et le premier président Michel Porhel (de gauche à droite). © Radio France - Alexandre Frémont

Présenté au Salon des Vins et des Produits du Terroir

Comptez environ huit euros la bouteille et si vous voulez goûter ce Millésime 2021, il sera présenté les 6, 7 et 8 mai à l'Espace Mayenne au Salon des Vins et des Produits du Terroir. Au total 4.000 pieds avaient été plantés en 1998 au début de l'aventure à Saint-Denis-d'Anjou.