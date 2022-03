A Grâces, la Coop des masques placée en redressement judiciaire

La Coop des masques placée en redressement judiciaire. Cette usine de production de masques chirurgicaux et FFP2 située à Grâces (Côtes-d'Armor) est en grande difficulté financière. Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a placé l'entreprise en cessation de paiement, le 23 février dernier.

"On voit les choses de façon positive, au moins ça protège les salariés", explique Christophe Winckler, président de la Coop des masques. "Maintenant c'est dans les mains d'un administrateur." Après une alerte en septembre, où les masques produits ne trouvaient pas preneurs, "l'activité se développe bien. On a trouvé un rythme de croisières", dit le chef d'entreprise. De gros donneurs d'ordres ont passé commande et la Coop des masques a désormais des perspectives.

Un délai de six mois pour trouver une solution

Mais l'usine est plombée par une machine de production de meltblown, la matière filtrante. Un investissement à environ 4 millions d'euros mais qui n'a jamais pû être mis en service, faute de débouchés possibles. "On a des engagements qu'on ne peut pas tenir", reconnaît Christophe Winckler. La priorité de la Coop des masques est désormais de trouver des partenaires industriels pour pouvoir faire tourner l'usine de meltblown.

La machine qui sert à faire le "meltblown", la matière filtrante des masques, toujours inutilisable faute de moyens. © Radio France - Evan Lebastard

En attendant la machine reste sous ses bâches plastiques. L'entreprise a six mois, possiblement renouvelable, pour trouver une solution et sauver cette initiative de relocalisation industrielle.